La grande boxe sbarca nel cuneese: a Borgo San Dalmazzo il terzo match da professionista di Andrea Mingione

Il ring della palestra “Stile Libero” sita in Borgo San Dalmazzo è ormai tirato a lucido per il grande appuntamento di sabato 5 aprile, dove andrà in scena il terzo match da professionista del cuneese della Boxe Cuneo Andrea Mingione.

Ritorna quindi la boxe sotto i riflettori grazie come sempre a Luca Piras, “capitano” di questo sodalizio sportivo che da ormai decenni fa indossare i guantoni a sportivi di tutte le età; “Questa è stata per noi una stagione da grandi numeri; mai come quest’anno abbiamo tantissimi tesserati e questo evento sportivo è la giusta vetrina per i nostri agonisti per mettersi in mostra.”.

Dieci incontri prima della finale dei 70 kg valevole per la “Cintura Regionale Élite”; il tutto a partire dalle ore 17,30, per poi culminare alle ore 21con il “Cuneo Boxing Night”, ovvero Mingione contro Mihail Burlac, atleta della Boxe Grugliasco.

“Dopo anni di trasferte, finalmente un incontro in casa, nella mia Cuneo e in questa palestra per me sede di sudore e di lavoro; sono particolarmente entusiasta dell'evento e ci tengo a ringraziare pubblicamente il mio maestro Luca Piras, la palestra Stile Libero e la Boxe Grugliasco per la collaborazione; invito tutti gli amanti del pugilato a venire a tifare, regalandosi così una piacevole serata di sport.”, afferma lo stesso Mingione.

“Mi unisco ad Andrea per invitare tutti gli appassionati a questo importante evento; abbiamo bisogno di pubblico perché da parte nostra lo sforzo organizzativo è stato importante. I costi sono sempre più elevati per una piccola società come noi e soprattutto gli sponsor sono sempre meno, ma vedendo la palestra piena per noi è la vittoria più bella!”, conclude Piras