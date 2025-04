Nuoto, due primati personali migliorati e tanta esperienza per Mattia Tammaro ai Criteria di Riccione

Un esordio ai Criteria Nazionali davvero in grande stile per Mattia Tammaro. Il portacolori della ValleBelbo Sport, in gara nella categoria Ragazzi 2011, chiude la tre giorni di Riccione che ha visto protagonisti i migliori atleti delle categorie giovanili d’Italia con una bellissima top-10, due primati personali migliorati e un grande bagaglio di esperienza.

Su quest’ultimo aspetto, ha giocato un ruolo fondamentale la possibilità di condividere la sua prima avventura ai Criteria con il Team Dimensione Nuoto di cui la società arancio-nero fa parte, affrontando la trasferta con i compagni più grandi ed esperti e respirando uno stimolante clima di squadra.

Venendo agli aspetti cronometrici, Mattia ha disputato un’ottimo 50 stile libero toccando all’ottavo posto in 25”15, nuovo primato personale. Tammaro ha nuotato veloce come non mai anche i 100 farfalla, chiudendo in 1’01”07 al 21° posto, e ha completato il suo programma con un consistente 100 stile libero concluso in 56”40.

Per la ValleBelbo Sport si chiudono così dei Criteria da incorniciare che hanno scritto una pagina di storia del team nicese. A proposito di storia, Lucia Tassinario, in occasione delle due medaglie d’oro conquistate nei giorni scorsi nei 50 e nei 100 farfalla, ha ottenuto rispettivamente il sesto e il settimo tempo mai nuotato ai Criteria nella categoria Cadetti. Due risultati clamorosi che vanno ben oltre il successo e certificano l’altissimo livello raggiunto.