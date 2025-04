Tennistavolo, nel vivo il campionato femminile: vittoria nel girone per il TT Mondovì Nodo 42

Mentre i vari campionati maschili stanno per giungere al termine, quelli femminili entrano nel vivo. E' terminata infatti domenica, con il 5° concentrmento a squadre di serie B, la "regular season".

Le atlete del TT Mondovì Nodo 42 hanno chiuso questa prima fase vincendo meritatamente il proprio girone. Artefici del successo le veterane Angela Alessandrini e Valeria Beccaria, punti solidi della formazione, insieme a Beatrice Borrello, giovane giocatrice di casa al suo secondo anno in un campionato di livello nazionale, e Michol Cento, vero e proprio "trait de union" tra la vecchia guardia e le nuove leve.

A completare la formazione Anna Panataro che, al rientro dopo quattro anni di stop, ha comunque dimostrato di essere competitiva.

Angela e Michol giocano in squadra insieme da più di quindici anni e sono le artefici della storica promozione in serie A2 dell'Auxilium Cuneo.

Approdate a Mondovì nel 2022 insieme ad Anna e Valeria, cercheranno di ripetere l'impresa per portare la serie A2 anche a Mondovì. Ci proveranno a maggio nella fase dei play off che si svolgerà a Terni secondo una formula che penalizza un po' le atlete Monregalesi.

Gironi da tre squadre in cui le teste di serie vengono fatte in base alla classifica individuale delle singole atlete e non in base ai risultati ottenuti dalla squadra durante la stagione.

Questo farà approdare le ragazze in un girone più duro di altri, come già successo l'anno scorso. Nella speranza di un sorteggio più favorevole, le atlete in queste settimante intensificheranno gli allenamenti per arrivare ai play off senza rimpianti e più preparate ed agguerrite che mai.