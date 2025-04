Arriva la primavera al Parco Fluviale Gesso e Stura: sabato "Un pomeriggio Plastic Free"

Con l’arrivo della primavera, il Parco fluviale Gesso e Stura si anima con un nuovo programma di eventi imperdibili per imparare, divertirsi e scoprire i tesori del nostro territorio. Sabato 5 aprile si inizia con UN POMERIGGIO PLASTIC FREE, evento particolare dedicato alle famiglie, per riflettere insieme all’Associazione Plastic Free sulle cause e le conseguenze dell’inquinamento da plastica e su quali azioni possiamo fare tutti noi nel nostro quotidiano per vivere un mondo un po’ più pulito e sicuro.

Nel corso del mese, il Parco diventa anche un luogo privilegiato di osservazione e educazione. Riapre infatti l’apiario didattico, dove, con l’ausilio di una telecamera, grandi e piccini potranno conoscere da vicino la complessa società che si nasconde all’interno di un’arnia e l’importante ruolo che le api e gli altri insetti impollinatori rivestono nell’ecosistema. VITA DA API | UN POMERIGGIO IN APIARIO è un’esperienza emozionante che debutta sabato 12 aprile e che si replica anche a maggio e giugno ogni secondo sabato del mese.

Mercoledì 16 aprile alla Casa del Fiume saranno presentati l’edizione 2025 di GLOBALMENTE, il festival dell’educazione alla cittadinanza globale, e il Manifesto della Città di Cuneo su questo tema. Alle ore 18, in collaborazione con Scrittorincittà, seguirà l’incontro con Luca Jahier, autore del libro Fare l’Europa, fare la pace. Un’opportunità per approfondire questioni di attualità e interrogarsi sul futuro del nostro continente.

Anche quest’anno non manca il tradizionale appuntamento PASQUETTA AL PARCO FLUVIALE un’occasione perfetta per trascorrere una giornata rilassante all’aria aperta. Lunedì 21 aprile a partire dalle 9,30 un trekking di circa 6,5 km porterà i partecipanti lungo i sentieri tra il Gesso e lo Stura, con tappe gioco per i più piccoli e racconti fluviali per tutti. Dopo la camminata, sarà possibile consumare un picnic libero al Bosco di Camilla e nel pomeriggio il percorso sensoriale f’Orma aprirà le sue porte per offrire un’esperienza di benessere a piedi nudi. La festa sarà arricchita dalla possibilità di vivere un’avventura fiabesca a bordo della carrozza a due cavalli a cura di “Servizi in Carrozza”.

Il mese si chiude domenica 27 aprile con f’Orma | IL FIUME A PIEDE LIBERO, visita guidata al percorso multisensoriale f’Orma, per riscoprire il contatto autentico con la natura attraverso il semplice gesto di camminare a piedi nudi.

Per ulteriori informazioni e per prenotare la partecipazione alle prossime iniziative sia gratuite che a pagamento è possibile visitare il sito web www.parcofluvialegessostura.it e seguire gli aggiornamenti sui canali social ufficiali.

A partire dal 19 aprile l’Infopoint del Parco sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 10-13 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato, la domenica e nei festivi dalle 9-13 e dalle 14.30 alle 18.30. In questi orari è possibile noleggiare le biciclette ed è a disposizione il numero di telefono 0171 444 501.

Inoltre, nell’area di Piazzale W. Cavallera a Cuneo, sono attivi due servizi dedicati ai turisti e agli amanti della bicicletta. L’area camper, e il lavabici con cassa automatica disponibile h 24.