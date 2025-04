Frase razzista al palazzetto, il VBC Mondovì non ci sta: "Accettiamo la sentenza, ma non siamo d'accordo"

In seguito alla decisione del giudice sportivo d'infliggere tre punti di penalizzazione, oltre a due turni di squalifica del campo e 60 euro di multa in seguito all'episodio avvenuto sabato sera 29 marzo al Pala Itis di Mondovì, la società VBC Mondovì ha inviato il seguente comunicato stampa:

"Il VBC MONDOVI’, presa visione del comunicato Federale relativo alle decisioni del Giudice Sportivo riguardanti la partita con la Polisportiva Chieri di sabato 29 marzo, pur non approvandole minimamente, ne prende atto perché le sentenze, anche se non si condividono, comunque si accettano.

Il VBC MONDOVI’ accetta le sentenze così come accetta i risultati del campo.

Si fa inoltre presente che in tutta questa storia il VBC MONDOVI’ risulta essere parte lesa, poiché l’ asserita frase razzista sarebbe stata proferita da un soggetto che non è un tesserato della nostra società, ma da uno spettatore.

Siamo sicuri che i nostri giocatori sapranno trasformare la frustrazione derivante da queste non condivise decisioni del Giudice Sportivo in rabbia agonistica, che ci dia una carica ulteriore per continuare il nostro cammino: del resto abbiamo sempre 5 e 6 punti sulle nostre più immediate inseguitrici"