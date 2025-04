L'albese Sara Bonifacio ancora sugli scudi con la sua Igor Novara: trionfo in Cev Cup

Nuovo titolo internazionale per l’albese Sara Bonifacio e la sua Igor Gorgonzola Novara.

La squadra allenata da Lorenzo Bernardi si è infatti aggiudicata la Coppa Cev superando, dopo il 3-1 dell’andata, anche nella gara di ritorno le romene del Blaj (3-0).

Per le novaresi è triplete europeo dopo la Champions 2019 e la Challenge 2024.

La gioia della centrale nata ad Alba nel 1996 al termine del match che ha sancito il trionfo novarese (Igor Volley Novara): “Non vedevo l’ora di giocarla questa partita, volevo tagliare un traguardo che abbiamo messo nel mirino fin dall’estate e dall’inizio di questa stagione. Credo sia stata davvero una vittoria di squadra, in cui una volta di più il gruppo ha fatto la differenza, come è stato tante volte in stagione. Voglio proprio dedicare un pensiero alle mie compagne, a questo gruppo eccezionale di cui sono davvero orgogliosa; vincere questo trofeo è un giusto premio al lavoro svolto, ora però non è ancora finita“.