Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì vuole reagire allo 0-3 a tavolino, c'è Racconigi sulla strada della capolista

Nella ventiduesima giornata - nona del girone di ritorno del campionato di Serie C il VBC Mondovì capolista allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba è atteso sabato pomeriggio alle ore 18.30 dalla trasferta sul campo del Racconigi allenato da Caludio Piovano.

In classifica generale, dopo ventuno giornate, i monregalesi, che, dopo lo 0-3 a tavolino comminato dal Giudice Sportivo relativamente alla gara contro il Chieri, sono comunque sempre in vetta con 54 punti, a +5 sull’ Acqui secondo ed a + 6 sul Lasalliano Torino terzo. I racconigesi, invece, arrivano dalla prestigiosa vittoria per 3-2 in casa del Cuneo ed occupano la quattordicesima posizione con 3 vittorie e 18 sconfitte.

“La decisione del Giudice Sportivo di comminarci lo 0-3 a tavolino – afferma coach Massimo Bovolo – mi lascia estremamente sorpreso e perplesso, ma ora dobbiamo voltare subito pagina e concentrarsi solo sulla partita di sabato, che è una gara ricca di insidie e di trappole perchè i giocatori in campo si conoscono molto bene e di conseguenza i ragazzi di Racconigi cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà e conquistare un successo di prestigio. Questo campionato ha dimostrato che se non sei preparato mentalmente e fisicamente rischi di perdere punti contro qualsiasi avversario. Noi dovremo essere bravi a trasformare la frustrazione derivante dalle decisioni del Giudice Sportivo in rabbia agonistica, che ci dia una carica ulteriore per continuare il nostro cammino: del resto abbiamo sempre 5 e 6 punti sulle nostre più immediate inseguitrici. Sino ad ora abbiamo fatto parecchio, ma non abbiamo ancora fatto nulla. In queste ultime giornate conta soltanto il risultato e conquistare il più velocemente possibile i punti che ancora ci mancano. Dobbiamo evitare qualsiasi calo di tensione e qualsiasi pausa, giocando sempre con grande umiltà ed attenzione, focalizzando i nostri pensieri solo ed esclusivamente sulla gara, anche perché il Racconigi, con la vittoria per 3-2 ottenuta sabato scorso sul campo del Cuneo, ha dimostrato di voler onorare fino in fondo il campionato. Dai ragazzi mi aspetto un’ altra prova di sostanza, che possa ulteriormente confermare le buone prestazioni sino ad ora offerte in questo campionato.”