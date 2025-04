Cuneo, minorenne fermato in corso Giolitti. Addosso aveva dosi pronte per lo spaccio e un coltello

Proseguono le attività di controllo svolte nel capoluogo provinciale dalla Polizia Locale di Cuneo.

Nello specifico, nel pomeriggio di venerdì 28 marzo, gli agenti del Servizio di sicurezza urbana e stradale hanno fermato un giovane in corso Giolitti, insospettiti dall’atteggiamento circospetto di quest’ultimo. In seguito al controllo, il ragazzo (un minorenne di origini straniere) è stato trovato in possesso di stupefacenti divisi in dosi e pronti per lo spaccio, di un coltello e di denaro contante di probabile provenienza illecita.

Gli agenti hanno dunque provveduto al sequestro della sostanza, del coltello e del denaro.

Il minore è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino e affidato al suo tutore legale, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.