Si rinnova il consiglio dell'ordine degli architetti di Cuneo

Nell’architettura, come nell’economia e nella gestione di un’istituzione, le idee contano. Ma senza una visione chiara e un metodo concreto, le idee restano sulla carta. Per questo un gruppo di professionisti giovani, motivati e competenti ha deciso di non limitarsi a osservare il futuro, ma di costruirlo, mattone dopo mattone. Nasce così Officina 25, un laboratorio di proposte e azioni per il quadriennio dell’Ordine degli Architetti di Cuneo.

UNA SQUADRA CHE PORTA ESPERIENZA E TERRITORIO

L’Ordine non è solo un elenco di iscritti, ma una comunità di professionisti che rappresentano un’intera provincia. Per questo i candidati di Officina 25 provengono da diverse realtà territoriali e coprono molteplici settori della professione.

Si tratta di dieci professionisti con esperienza e visione, pronti a mettersi al servizio della categoria. Ed è fondamentale che vengano votati tutti, nella scheda elettorale – sezione A – nell’ordine ufficiale:

Marco Tromba – Libero Professionista a Bra, Classe 1974

– Libero Professionista a Bra, Classe 1974 Davide Sasia – Libero Professionista a Savigliano, Classe 1977

– Libero Professionista a Savigliano, Classe 1977 Diego Repetto – Libero Professionista ad Alba e critico d’arte AICA, Classe 1979

– Libero Professionista ad Alba e critico d’arte AICA, Classe 1979 Marco Bailo – Libero Professionista e Sindaco a Magliano Alpi, Classe 1979

– Libero Professionista e Sindaco a Magliano Alpi, Classe 1979 Andreina Tarasco – Libero Professionista a Canale e responsabile in Acrobatica®, Classe 1976

– Libero Professionista a Canale e responsabile in Acrobatica®, Classe 1976 Federica Aimo – Libero Professionista a Mondovì, Classe 1977

– Libero Professionista a Mondovì, Classe 1977 Clara Zavattaro – Libero Professionista a Bra, Classe 1994

– Libero Professionista a Bra, Classe 1994 Loretta Albesano – Docente del Liceo Artistico ad Alba, Classe 1975

– Docente del Liceo Artistico ad Alba, Classe 1975 Alberto Cout – Libero Professionista a Cuneo, Classe 1973

– Libero Professionista a Cuneo, Classe 1973 Emanuele Albarello – Libero Professionista a Mondovì, Classe 1975

Architetti, amministratori, docenti, studiosi: un gruppo che rappresenta il volto autentico e variegato della professione, con l’ambizione di portare l’Ordine in una nuova stagione di crescita e servizio agli iscritti.

COME SI VOTA: SEMPLICE, DIGITALE, SICURO

Viviamo un’epoca in cui tutto è immediato, veloce ed efficiente. E anche il sistema di voto si adegua. Le elezioni avverranno in modalità telematica tramite SkyVote, una piattaforma che garantisce sicurezza e trasparenza.

Gli iscritti riceveranno via PEC un link univoco per accedere al seggio virtuale. Dopo aver accettato il regolamento e autenticato la propria identità con codice fiscale e numero di cellulare, verrà inviato un codice OTP via SMS per finalizzare il voto.

DATE DELLE VOTAZIONI: PARTECIPARE È UN DOVERE

L’Ordine è di tutti e tutti devono contribuire al suo rinnovamento. Ecco perché è importante votare e far votare, rispettando il calendario elettorale:

Prima votazione : Giovedì 10 aprile 2025 , dalle ore 10:00 alle 18:00 Venerdì 11 aprile 2025 , dalle ore 10:00 alle 18:00

(Per essere valida serve almeno il 50% degli iscritti, pari a 619 votanti.)

: Seconda votazione (se necessario): Sabato 12 aprile 2025 Lunedì 14 aprile 2025 Martedì 15 aprile 2025 Mercoledì 16 aprile 2025

(Bastano il 25% degli iscritti, pari a 310 votanti.)

(se necessario):

IL VOTO NON È UNA FORMALITÀ, È UNA SCELTA

C’è un detto antico che dice: se non decidi tu, qualcun altro lo farà al posto tuo. Partecipare al voto per il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Cuneo significa scegliere in prima persona il futuro della professione.

Italo Calvino diceva: "Il futuro non è qualcosa che si aspetta, ma qualcosa che si costruisce." Officina 25 è l’occasione per costruire qualcosa di nuovo, senza improvvisazione ma con idee chiare, competenza e una visione solida.

Ora la parola passa agli architetti di Cuneo: è il momento di scegliere chi può rappresentare al meglio la categoria per i prossimi quattro anni.