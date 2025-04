Il #RA Rally Regione Piemonte infiamma il "tricolore"

Sarà la seconda gara del Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, la 19^ edizione del #RA Rally Regione Piemonte, che dall’11 al 13 aprile, offrirà una sfida di elevato livello tecnico, sulle spettacolari e tecniche strade della Valle Belbo, la Langa astigiana e la Bassa Langa, patrimonio UNESCO.

La gara, intanto, sta entrando sempre più nel vivo, domani sarà l’ultimo giorno delle iscrizioni aperte e giovedì 10 aprile avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’evento, alle ore 18,00 nel salone consiliare del Municipio di Alba – Piazza Risorgimento, 1 .

Dopo le prime “scintille” scoccate al Rally del Ciocco due settimane fa, si appresta a far vivere momenti emozionanti, carichi di adrenalina e di tanto spettacolo. Sarà un appuntamento ricco di motivi tecnico-sportivi di spessore, quelli che hanno sempre caratterizzato le sfide “tricolori” ed in particolare quelle di questa gara che certamente avrà da emettere verdetti importanti, potrà essere in un certo modo un termometro della stagione.

La classifica assoluta è in mano a Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, tornati sulla Skoda Fabia RS, i quali al Ciocco hanno avuto ragione sul filo di lana del Campione in carica Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note, sulla Citroen C3 Rally2. Guarda caso, i due equipaggi sono gli ultimi due vincitori della gara, con l’attuale leader che vinse lo scorso anno con la Toyota GR Yaris ufficiale mentre il rivale l’anno prima aveva la stessa vettura di oggi. Atteso ad una riconferma della grande performance del Ciocco sarà lo sloveno Botjan Avbelj (Skoda), terzo in lucchesia mentre avranno certamente voglia di rivalsa sia Simone Campedelli che Alessandro Re entrambi con una Fabia ed entrambi traditi dall’attraversamento del guado nella prova di San Rocco, più croce che delizia dei piloti. Si aspetta poi una nuova prova maiuscola da parte del savonese Fabio Andolfi (Hyundai i20) e di certo un aumento di ritmo dei varii Marco Signor (Toyota GR Yaris), Roberto Daprà (Skoda) e di molti altri, mentre si attende di sapere chi sarà il sostituto di Thomas Paperini sulla GR Yaris ufficiale, visto che il giovane toscano non potrà recuperare dall’incidente patito al Ciocco.

Ad Alba e dintorni si consumerà il secondo atto del Campionato Italiano Rally Junior, che ha iniziato le sfide il mese scorso sullo sterrato del “Città di Foligno”. Primo impegno dunque su asfalto per i “baby” di Aci Team Italia, tutti con le Renault Clio Rally5 di Motorsport Italia gommate Pirelli. Il trentino, figlio d’arte, Geronimo Nerobutto navigato da Matteo Zaramella ha dominato sin dall’inizio la trasferta sulle strade bianche della Valle Umbra. Forte dell’esperienza fatta all’estero lo scorso anno Nerobutto è partito subito forte, aggiudicandosi la power stage ed arrivando a fine gara con oltre 30” di vantaggio su tutti i suoi rivali. Ad accendere maggiormente la sfida tra gli “Junior” è stata così la lotta per il secondo posto, strappato all’ultimo dal debuttante Sebastian Dallapiccola. Il vincitore del Campionato R1 e della Suzuki Rally Cup dell’anno passato, affiancato da Fabio Andrian, nonostante la poca esperienza su terra, è riuscito ad ottenere il secondo gradino del podio davanti a Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone, con un gran ritmo nel finale di gara. Il sardo, già protagonista anche lui dello Junior lo scorso anno, d’altro canto ha avuto il merito di recuperare dalla settima posizione, battagliando fino alla fine per il podio e siglando lo scratch nella prima prova dell’ultimo giro. Da evidenziare poi la quarta posizione finale ottenuta poi da Matteo Greco, anche lui già tra le file di ACI Team Italia la passata stagione, che navigato da Edoardo Brovelli è rimasto in bagarre per il terzo posto, fin quasi alla fine, dopo qualche parentesi di gara passata anche dietro a Nerobutto. Top five completata al Rally Città di Foligno per il debuttante Giacomo Marchioro, navigato da Daniele Conti. Adesso si rimescolano le carte, arriva il catrame piemontese e tutti promettono di nuovo battaglia.

Parlando delle “due ruote motrici”, il vicentino dell’altopiano di Asiago Davide Pesavento (Peugeot 208 Rally4) è chiamato alla riconferma della vittoria al Ciocco, ottenuta dopo momenti rocamboleschi conditi da due penalità pesanti, ma con un paio di pretendenti usciti con l’amaro in bocca dalla prima uscita stagionale. Tipo il due volte campione di categoria (2023 e 2024) Gianandrea Pisani che partito ventre a terra nella gara casalinga, dopo aver preso uno spavento con l’acquaplaning non ha più ritrovato tranquillità oppure come l’altro locale Christopher Lucchesi (Peugeot), che assaporava la medaglia d’argento, tradito da un’uscita di strada sull’ultima chrono. In seconda posizione si è elevato – e bene – Alex Ferrari, il reggiano che ha tanta voglia di rivalsa da un 2024 a tinte grigie precede in classifica lo stesso Pisani mentre ad Alba si attende di sapere chi utilizzerà alcune della Lancia Ypsilon Rally4 HF che verranno consegnate in questi giorni, senz’altro un valore aggiunto alla categoria.

Il #RA Rally Regione Piemonte sarà la seconda prova sia della GR Yaris Rally Cup che della Suzuki Rally Cup, i due monomarca che di certo infiammeranno le “piesse” proposte. In chiave Toyota, a primeggiare nel primo confronto del quinto anno del monomarca delle due ellissi è stato Salvatore Lo Cascio. Il pilota siciliano, ha condiviso con Gianfranco Rappa la prima vittoria della stagione prevalendo nell'acceso confronto con il savonese Fabrizio Andolfi, a segno con un margine di dodici secondi dal vertice, In terza posizione si è piazzato Tommaso Paleari e quarto posto per Maira Zanotti. La giovane modenese, si è imposta nel confronto Under 25 di campionato, rendendosi protagonista di una performance valsa pure la vittoria nel confronto femminile assoluto e la quinta posizione tra tutti gli Under 25 al via della gara.

Questa del 2025 è ben la 18esima edizione della Suzuki Rally Cup. Che per questa stagione vanta un ricco montepremi, 125.500 euro messi in palio dalla filiale italiana della Casa di Hamamatsu. In questa prima tappa si è registrata la vittoria di Lorenzo Varesco, per il quale si è trattato del primo successo in questa competizione. Le difficili condizioni meteo della gara toscana hanno ribaltato le diverse previsioni della vigilia, con il driver trentino, al debutto sulla Swift Sport Hybrid, che ha confermato le ottime doti velocistiche già mostrate la scorsa stagione. Secondo dietro a Varesco si è piazzato Jean Claude Vallino, anche lui al debutto su una Suzuki Swift Sport Hybrid, vincitore della classifica under 25. Terzo l'esperto Giorgio Fichera, navigato da Vignolo.

Sarà un appuntamento di lega pregiata, il #RA Rally Regione Piemonte targato duemilaventicinque, l’organizzazione di Cinzano Rally Team annuncia diverse altre titolarità, oltre al "tricolore": primo fra tutti il compito di aprire la Coppa Rally di Zona 1 ed oltre ai monomarca sopra descritti, faranno parte della competizione pure le serie promozionali Pirelli "Star Rally4 Top" e “Accademia”, quella Michelin e l'R Italian Trophy, questi ultimi riferiti alla sola Coppa di Zona.

I DETTAGLI DEL PERCORSO

Vetrina d’eccellenza per il Piemonte, andando a comporre una sfida dal retrogusto forte, con un percorso disegnato sia per rendere avvincenti i duelli in macchina che per valorizzare i paesaggi.

Le prove speciali si svilupperanno su un percorso che di sicuro prosegue la tradizione, nel quale sarà inserita la “Super Prova Sparco” sul circuito allestito nella zona industriale di corso Asti, ad Alba, in grado di consentire al pubblico di ammirare tutto il suo svolgimento dalle tribune. Di nuovo significativo anche il coinvolgimento di Santo Stefano Belbo, il cui territorio è interessato da shakedown e prove speciali, tra cui la “powerstage” entrambi in diretta televisiva su ACI SPORT TV SKY 228.

IL PROGRAMMA

La gara entrerà nel vivo da giovedì 10 aprile, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica (tra Piazza Medford e Piazza Prunotto in Alba), poi motori accesi per lo Shakedown, il test con le vetture da gara, in programma venerdì 11 dalle 13.30 alle 18,00 con suddivisione in turni.

Le sfide si snodano su tre giorni, con partenza il venerdì 11 aprile alla sera (ore 20,00, con precedenza ai concorrenti della Coppa di Zona) e arrivo con premiazione alla domenica 13 aprile (ore 16,21) dopo aver percorso di 112,800 chilometri di distanza competitiva, punteggiati da 13 prove speciali, mentre è ridotto a 8 Prove Speciali il percorso della gara per il Campionato di Zona (69,840 Km), la quale seguirà la corsa del tricolore durante la giornata di sabato 12 aprile, tornando ad Alba dalle ore 19,41.