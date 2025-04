A Bastia Mondovì torna il Carnevale estivo

Ritorna anche quest'ano l'appuntamento con il Carnevale estivo di Bastia Mondovì.

La manifestazione, organizzata dalla Proloco e dal gruppo Villero Beach, si terrà sabato 12 luglio con il tradizionale format: alle 16 la grande sfilata per le vie del paese e alle 18 la premiazione per i gruppi mascherati. Dalle 20 party e dj set con ospiti speciali, Street food e cocktail.

"L’estate - spiegano gli organizzatori - si trasforma in un viaggio magico tra luci, suoni e vibrazioni uniche! In una calda giornata di mezza estate, il centro storico di Bastia Mondovì prende vita, in un’esplosione di colori, coriandoli e musica! Iscriviti e lasciati travolgere dall’entusiasmo, tra carretti, scenari suggestivi e una serata magica!".

Per maggiori informazioni consultare i numeri in locandina o le pagine social degli organizzatori.