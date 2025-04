Bolla: "Sulla tangenziale di Alba solo code, ma nessun operaio al lavoro sul cantiere"

Il tema dei lavori Anas sulla tangenziale di Alba e delle code che il cantiere provoca da un paio di settimane lungo l’arteria continua a tenere banco anche nel dibattito politico cittadino. Tra quanti hanno a cuore l’argomento, l’ex assessore e ora consigliere di minoranza Emanuele Bolla (Fratelli d’Italia), che nei primi giorni di insediamento del cantiere aveva promosso un sondaggio tra gli albesi e che ora, dopo un sopralluogo tenuto questa mattina, torna a occuparsi di un tema ovviamente molto sentito dalle migliaia di pendolari che quotidianamente entrano nella capitale delle Langhe per uscirne dopo una giornata di lavoro.

“Insieme con i colleghi consiglieri di minoranza – spiega Bolla in una nota – avevamo chiesto in Consiglio comunale quale fosse il cronoprogramma dell’opera. Non avendo ricevuto informazioni circa il programma dei lavori, oggi ho fatto un semplice sopralluogo nelle aree della tangenziale. Nelle settimane non abbiamo visto alcun operaio in azione lungo il viadotto, così come oggi non ho potuto constatare la presenza di addetti sotto la tangenziale, fatto salvo un piccolo cantiere che non è però legato ai lavori di Anas che hanno richiesto la modifica della viabilità della tangenziale. Il Comune deve acquisire con urgenza un programma dei lavori e deve esigere che questi si svolgano con un numero adeguato di operai, al fine di arrivare a un completamento in tempi rapidi. Oggi in tangenziale si vedono solo code, mentre sarebbe bene che si vedessero i lavori in corso”.

Dopo aver appresso in commissione della durata dei lavori stimata in 18 mesi - nonostante inizialmente si parlasse di poco meno di un anno - oggi l'attenzione si è spostata sull'organizzazione del cantiere e sugli interventi da mettere in atto per ridurre i disagi, in merito ai quali Bolla commenta: "Abbiamo fatto una serie di proposte, in modo particolare in relazione all'imminente arrivo dell'alta stagione, con l'aumento ulteriore dei flussi di traffico. Di fronte alla scarsa attività in cantiere chiediamo che ci siano più operai al lavoro, in numero adeguato e con turni continui anche notturni. Attendiamo risposte anche dall'amministrazione, che dev'essere interlocutore autorevole con l'Anas e deve ottenere questo tipo di risultato per il bene della città".