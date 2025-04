Con Jack Nobile tutto sarà magia a Busca

Sabato 12 aprile, il teatro civico di Busca si trasformerà in un luogo di pura meraviglia: è infatti in arrivo Jack Nobile con il suo incredibile spettacolo intitolato “Tutto è magia”.



Appuntamento alle ore 21, con uno dei prestigiatori più amati d’Italia, penultimo artista internazionale protagonista della X rassegna “Sim Sala Blink” organizzata da Blink Circolo Magico.



Con oltre 1,5 milioni di follower su YouTube, Jack Nobile porterà in scena un viaggio emozionante attraverso illusioni sorprendenti, racconti personali e tecniche raffinate. Nato a Lignano Sabbiadoro nel 1995, ha iniziato giovanissimo a esplorare il mondo dell’illusionismo: “A 16 anni guardavo qualsiasi trucco di magia - racconta in un’intervista - Rubavo il computer di mia sorella per riprendermi con la webcam e perfezionare ogni movimento.”



Da allora la sua passione è diventata una professione, che lo ha portato a esibirsi in tutto il mondo ed a diventare una fonte d’ispirazione per migliaia di giovani appassionati. Specializzato in Close-up, Cartomagia, Ombre Cinesi e Sand Art, Nobile è noto per la sua capacità di trasformare ogni oggetto in uno strumento di stupore. Ma la sua arte va oltre l’illusione: dal 2021 è anche istruttore di Meditazione orientata alla Mindfulness e studioso di Psicologia della personalità. Nobile ha dichiarato: “La magia dal vivo è unica perché è reale. Le persone vogliono vedere qualcosa che non può esistere nella vita quotidiana, senza filtri o schermi. Anche io riesco ancora a meravigliarmi quando vedo un trucco ben riuscito.”



ILLUSIONI, EMOZIONI E POESIA CON IL MAGO PIÙ SEGUITO DEL WEB



Per le nuove generazioni, Jack Nobile è ciò che la mitica scatola di Silvan rappresentava per il passato: un’ispirazione, vera e propria porta d’accesso al mondo della magia. Grazie ai suoi contenuti, infatti, tantissimi ragazzi e ragazze si sono avvicinati all’illusionismo, gli stessi che ora potranno vederlo dal vivo in uno spettacolo unico. Lo show promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica, in cui la magia non sarà solo un gioco di prestigio, ma un ponte tra realtà e sogno: “È previsto un grande successo per la serata - dicono gli organizzatori - i posti stanno sparendo in un battito di ciglia, Blink appunto!”.



E già si pensa anche al prossimo appuntamento, di chiusura della X edizione 2024-25, previsto al teatro Iris di Dronero sabato 10 maggio: in scena il giovanissimo e talentuoso Raffaello Corti, meglio conosciuto sui social come “FacceStaMagia”, con uno spettacolo che promette ilarità, gag, battute e naturalmente stupore.



La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Dronero e Busca, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione CRC e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.



Biglietti da 15 € con prenotazione consigliata. Per informazioni +39 366 53 97 023 o su www.blinkcircolomagico.it, possibilità di acquisto biglietti anche su Eventbrite.