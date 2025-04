Con “Masca Theatron” di Teatro Selvatico la creatività incontra la natura a Racconigi

‘Masca Theatron’, è l’evento in programma domenica 6 aprile 18, nell’area Lago Verde, lungo il Sentiero del Maira a Racconigi, che ospiterà un progetto in cui espressione artistica e ambiente si fondono in un connubio suggestivo.

Si tratta di un'iniziativa di 'land art' promossa dal Comune di Racconigi in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Teatro Selvatico.

Il progetto ha portato alla realizzazione di un palcoscenico naturale ed ecologicamente sostenibile, immerso nel paesaggio, con il coinvolgimento di artisti e collettivi specializzati.

Con questa iniziativa il Comune di Racconigi, desidera valorizzare il territorio attraverso cultura, sostenibilità e innovazione.

Sarà uno spazio unico nel suo genere offrirà la possibilità di ospitare eventi culturali, concerti, performance creative e presentazioni di libri, creando un’atmosfera magica in cui l’ingegno umano si integra perfettamente con la bellezza naturale circostante.

Nel cuore del Sentiero del Maira, il ‘Masca Theatron’ si propone come un anfiteatro naturale pensato per unire cultura, ecosistema e comunità.

"Il progetto – spiegano gli organizzatori – promosso dal consigliere all’ambiente Enrico Mariano con la collaborazione dell'associazione Teatro Selvatico, darà vita a uno spazio unico per eventi culturali, concerti e performance artistiche, in armonia con il paesaggio.

La costruzione sarà guidata da Margherita Bertoli, esperta in biocostruzione, e utilizzerà materiali naturali come bambù e canna mediterranea.

Le luci saranno curate da Jacopo La Fortaleza, per creare atmosfere incantevoli nelle ore serali, mentre il Collettivo Batik realizzerà sedute artistiche con materiali sostenibili".

L’evento inaugurale vedrà l’esibizione dei Baklava Klezmer Soul, in un concerto che offrirà un'esperienza musicale immersiva nella natura.