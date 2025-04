Esce oggi "Stammi accanto", il nuovo album solista di Cristiano Godano

E' in uscita oggi, venerdì 4 aprile, il nuovo album di Cristiano Godano 'Stammi accanto' (etichetta Al-Kemi Records di Ala Bianca Group / distribuzione fisico Warner Music / distribuzione digital Fuga).

È un'opera intima e riflessiva, nata durante un periodo di incertezza e vulnerabilità sociale, mentre il mondo cercava di riprendersi dallo shock della pandemia.

L’album, con testi e musica di Cristiano Godano, prodotto insieme a Luca Rossi, esprime una delicata tensione tra fragilità e speranza.

Le otto tracce si muovono tra introspezione poetica e quiete contemplativa spaziando tra conflitti interiori e ricerca di un senso.

Da oggi sarà in radio il singolo “Eppure so”, che celebra la speranza come antidoto allo smarrimento.

L'album include anche un duetto con Samuele Bersani in “Dentro la ferita”, un brano che affronta con lucidità le cicatrici interiori. (Red-Cul/Adnkronos)