Flauer, il patrimonio delle erbe spontanee tra tradizione e futuro

Flauer ospita nel suo ricco programma anche appuntamenti di riflessioni sul tema patrimonio e ambiente. Uno di questi è il talk intitolato Il patrimonio delle erbe spontanee tra tradizione e futuro che si terrà sabato 5 aprile alle ore 15 all’Hotel dei Fiori con un panel istituzionale di tutto rilievo: Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Imperia – Savona-La Spezia, Museo della Ceramica, Cersaa e Fondazione De Mari. Moderati dalla giornalista Lucia Scajola si disquisirà su questo bacino unico al mondo che è la Liguria e del suo ecosistema delicato e variegato, sospeso tra mare e monti, che custodisce un ricchissimo patrimonio di erbe spontanee. Perché questo tema è centrale? Ma soprattutto qual è il valore di questo bene prezioso da salvaguardare, valorizzare ed esportare, non solo come patrimonio culturale, ma anche come modello replicabile e opportunità per una nuova imprenditoria etica e sostenibile?

Questo talk sarà un momento di confronto tra policy makers e professionisti di diversi settori con l’obiettivo di esplorare il ruolo delle erbe e dei fiori nella tradizione culinaria e curativa, intrecciando passato e futuro in un racconto trasversale, capace di ispirare nuove visioni e progettualità. A confronto sul tema i relatori ospiti del panel, come la Regione Liguria rappresentata dal consigliere Rocco Invernizzi, il quale ricorderà che il territorio ligure custodisce una straordinaria varietà di erbe e fiori spontanei, tra le più ricche e interessanti d’Italia: “Recuperare la memoria delle antiche usanze legate ai ritmi stagionali - sottolinea il consigliere Invernizzi - significa valorizzare un saper fare autentico e restituire alle persone, abitanti e turisti, la possibilità di riconoscere e riscoprire questo tesoro naturale lungo i sentieri della nostra terra.”

Altro player fondamentale è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria Imperia – Savona -La Spezia, che da sempre è un motore di crescita per l’espansione e l’innovazione imprenditoriale, sia a livello locale che internazionale. “La Camera di Commercio delle Riviere di Imperia Savona e La Spezia è sempre indirizzata a valorizzare il tessuto imprenditoriale in una simbiosi con il territorio circostante. Per esempio, la Piana di Albenga, famosa per le sue erbe alimentari usate in ambito gastronomico ed esportate in tutto il mondo, ne è un fulgido esempio. In questa vetrina del fiore si manifesta uno degli obiettivi centrali e fondanti per il nostro Ente”. Enrico Lupi, Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia – Savona -La Spezia.

Il legame tra salute, benessere e sostenibilità è oggi più che mai un elemento strategico per lo sviluppo di nuove opportunità. In questo contesto, un ruolo chiave è svolto dal Cersaa, il Centro Sperimentale della Camera di Commercio, che dal 1961 si occupa di sperimentazione e ricerca su nuove tecnologie, tecniche e prodotti per l’evoluzione del settore agricolo e agroalimentare. Il direttore generale Giovanni Minuto interverrà sul rapporto tra agro-biodiversità e visione imprenditoriale. “In relazione ai nostri attuali lavori di recupero e valorizzazione dell'agro-biodiversità di numerose specie orto-floro-frutticole (es. garofano, mimosa, basilico, vite, olivo, …) si può discutere sugli scenari che il recupero e la valorizzazione a fini commerciali aprono. L'erosione genetica delle specie ad uso alimentare, ma anche ornamentale, a cui stiamo assistendo da tempo, riposa spesso sulla necessità di offrire al consumatore prodotti in quantità ampia e qualità costante. Tuttavia, la ricerca della stabilità di alcuni caratteri - produttivi o qualitativi - quasi sempre è la causa della perdita di altri. Il recupero della variabilità genetica è sia uno strumento di caratterizzazione e qualificazione di prodotti e produzioni-simbolo di un determinato territorio, sia anche un mezzo per recuperare caratteri di resistenza/resilienza a stress ambientali, fisiologici e fitopatologici. Si tratta, dunque, di un impegno non limitato al recupero e alla salvaguardia di ciò che riteniamo essere "tipico" o "tradizionale" o culturalmente rilevante, ma anche il necessario recupero e conservazione di caratteri genetici che, alla luce dei cambiamenti ambientali, ma anche economici e sociali, che stiamo vivendo, potrebbero rivelarsi molto importanti per l'uomo e per l'ambiente.”

Ma il patrimonio naturale è fonte di ispirazione culturale come ben sa Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari. L’immenso valore delle erbe spontanee liguri è stato celebrato anche nel 2016 con la pubblicazione di un libro prezioso realizzato grazie al contributo della Fondazione De Mari. L’opera raccoglie 120 piante, descritte in modo dettagliato con illustrazioni realizzate a mano e informazioni approfondite in latino, dialetto e italiano, evidenziando le proprietà curative, cosmetiche e gastronomiche di ciascuna specie. Ma anche per l’arte la natura è musa: sempre Pasquale, nella veste di Presidente del Museo della Ceramica di Savona, interverrà ricordando come le piante officinali hanno lasciato un segno indelebile anche nell’arte e nell’artigianato. “Pensiamo alle antiche farmacie ed erboristerie, dove vasi e contenitori decorati custodivano le essenze della natura. Oggi, l’arte della ceramica continua a raccontare questo legame profondo, con opere esposte nel Museo della Ceramica di Savona, uno dei più prestigiosi d’Europa.”

Il talk ospitato nell’ambito di Flauer, è organizzato dalla Marina di Alassio e dalla Città di Alassio, due realtà che vivono e lavorano a stretto contatto con questo patrimonio naturale così delicato: “L’ecosistema marino del nostro Ponente e del golfo di Alassio rappresenta un grande bacino di ricchezze in parte ancora da scoprire ma soprattutto da tutelare. – sottolinea Rinaldo Agostini,presidente di Marina di Alassio - Per questo motivo, noi come Marina di Alassio promuoviamo tutti gli anni programmi di edutainment ambientale per le scuole come Alassio in Blu. Portare i ragazzi alla conoscenza profonda di quale grande patrimonio naturale hanno a disposizione significa crescere adulti consapevoli e responsabili di un domani migliore.”

“Alassio lavora tutto l’anno per rendere accessibile a cittadini e turisti il suo meraviglioso patrimonio naturale. – dichiara Marco Melgrati Sindaco Alassio- Come primo cittadino sono perfettamente consapevole dell’importanza di investire in opere di tutela della nostra costa e dei nostri sentieri. Prendersi cura di un territorio così complesso dal punto di vista morfologico come quello ligure stretto tra mare e montagne richiede impegno e programmi istituzionali di grande respiro. Per la Liguria e per Alassio questo patrimonio rappresenta una grande eredità naturale in cui centinaia di professionisti e operatori lavorano per poterlo restituire intatto a chi viene a visitare questo angolo di Liguria.”

Proprio una delle strutture partecipate della Città, la Gesco Srl, è responsabile della rete sentieristica sopra Alassio e svolge un complesso lavoro di manutenzione e promozione di questo grosso comprensorio naturale: "Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto in questi anni sulla rete sentieristica. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati (tracciamento e pulizia dei percorsi, cartellonistica conforme, realizzazione delle mappe cartacee e condivisione digitale delle informazioni) sono stati tutti raggiunti con largo anticipo. La nostra più grande gratificazione sono i commenti positivi degli utenti e degli operatori turistici. I risultati sono tangibili, per le vie di Alassio si incontrano sempre più spesso bikers e appassionati di vita all'aria aperta" sottolinea Igor Colombi, direttore generale di Gesco. Ingresso libero.