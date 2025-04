Gaja, re del Barbaresco, è il miglior brand del vino italiano ed europeo, secondo al mondo

Nella classifica dei marchi più ammirati del vino a livello mondiale anche Antinori, Sassicaia, Frescobaldi, Planeta, Tignanello e Ornellaia

Gaja, simbolo indiscusso delle Langhe del Barbaresco e del Barolo, della famiglia Gaja, cantina guidata da Angelo Gaja con i figli Gaia, Rossana e Giovanni, e la moglie Lucia, è il miglior brand italiano (ed europeo) del vino mondiale, e n. 2 in assoluto, dietro al brand più ammirato, che è quello della cantina argentina Catena. È il verdetto della “The World’s Most Admired Wine Brands” 2025, la classifica stilata ogni anno dal magazine “Drinks International” e analizzata da WineNews, basata sui voti espressi da una “academy”, formata da 100 tra i più influenti wine writer, imprenditori dell’horeca, Master of Wine e non solo.

Una classifica che vede il podio completato da uno dei nomi più importanti del vino di Spagna, La Rioja Alta, ma che come sempre vede anche una presenza importante dei grandi nomi del vino italiano. Al n. 4, infatti, c’è Antinori, storia e riferimento del vino italiano, guidato da Albiera Antinori con il padre Piero e le sorelle Allegra e Alessia, e l’ad Renzo Cotarella, che torna in classifica anche con uno dei suoi vini più iconici, il Tignanello (alla posizione n. 46.) In “Top 10” anche un altro marchio di livello assoluto del Belpaese, come Sassicaia della Tenuta San Guido, della famiglia Incisa della Rocchetta, che guida la storica tenuta bolgherese insieme al presidente di Tenuta San Guido, Alessandro Berlingieri, e con l’ad Carlo Paoli. Posizione n. 34 per un altro top brand del vino italiano, Frescobaldi, storica realtà guidata da Lamberto Frescobaldi, e gruppo che mette in classifica anche un altro gioiello dell’enologia tricolore, come Ornellaia. E, al n. 36, a portare in alto ancora una volta quella Sicilia che è ormai nel firmamento del grande vino mondiale, ecco Planeta, cantina che sotto la guida di Diego Planeta prima, e dei cugini Alessio, Francesca e Santi Planeta oggi, è stata ed è una delle grandi griffe del “rinascimento” enologico dell’Isola.

Ecco, dunque, l’Italia nella classifica dei 50 migliori marchi del vino mondiale, stilata guardando a fattori come “la qualità e la consistenza del vino”, il “rapporto qualità prezzo”, la forza delle azioni di “branding & marketing”, e altri fattori come la sostenibilità sociale e la “corporate responsability” delle aziende produttrici.

