Govone, il comitato per il “no" al biometano ringrazia chi ha appoggiato la causa

Il comitato 'No Biometano a Govone' ha diffuso ieri, giovedì 3 aprile, un comunicato in cui ringrazia tutti coloro che nei mesi scorsi hanno sostenuto la lotta per evitare la costruzione di un impianto di produzione di biometano, molto prossimo alla frazione Canove di Govone.

La lunga vicenda si è conclusa con la sentenza da parte del Consiglio di Stato che di fatto dà il via libera ai lavori, peraltro già avviati l’autunno scorso.

Ecco il testo diffuso dal comitato “No Biometano a Govone”:

“Con profonda amarezza e disappunto il Comitato No Biometano a Govone comunica che il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del Comitato stesso.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, seppur non definitiva, sembra esprimere una valutazione, seppur sommaria, di legittimità dell’autorizzazione unica a costruire l’impianto di biometano in Fraz. Canove.

Il giudizio d’appello prosegue ma le speranze di un esito favorevole non solo ormai molte.

Innanzitutto io e il Direttivo volevamo ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto in questa difficile battaglia sin dall’inizio, sapevamo che sarebbe stata dura ma confidavamo che la giustizia potesse prevalere sugli interessi economici, ma così non è stato, ci siamo dovuti arrendere davanti al potere e alla forza economica di chi ha voluto questo impianto, nonostante l’autorizzazione concessa dalla Provincia continui ad essere viziata e tutto il procedimento sia stato poco chiaro e troppo affrettato.

Siamo fieri di ciò che abbiamo fatto perché abbiamo cercato, con tutti i mezzi a nostra disposizione, di proteggere il nostro paese da una costruzione che è sbagliata e senza senso e che sarà dannosa per noi Govonesi sotto tutti i punti di vista, non abbiamo avuto paura e questo, credo, debba farci onore.

A questo punto la palla passa al nostro Comune e al Sindaco che dovranno impegnarsi a far sì che la Govone Biometano Srl si impegni a realizzare le opere di urbanizzazione promesse e a definire le opere di compensazione in modo tale da ottenere almeno il massimo ristoro, nonché confidiamo nella Commissione Ambiente che vigili sempre in maniera puntuale sul costruendo impianto.

Il Comitato comunque sta valutando con i suoi legali eventuali ulteriori iniziative da intraprendere”.

Come indicato nel testo sarà la 'Commissione per l’Ambiente', messa in campo dal Comune di Govone a supporto del Consiglio Comunale, a controllare nei prossimi mesi il livello qualitativo dello stato dell’ambiente e salute pubblica del territorio, a vigilare il procedere dei lavori e, a impianto funzionante, monitorarne i temuti effetti sull’ambiente.