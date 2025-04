Acda ha reso noto di aver rilevato un guasto sulla tubazione di adduzione principale a servizio dell’acquedotto in via Vittorio Veneto a Borgo San Dalmazzo.

I tecnici sono intervenuti immediatamente e, in relazione alla gravità del guasto, hanno dovuto interrompere l’erogazione dell’acqua nella zona compresa tra via Vittorio Veneto, via Garibaldi, c.so Barale e la SS20.

Ora si sta procedendo con la riparazione. Si prevede che il servizio possa essere ripristinato entro la serata.