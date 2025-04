In Provincia i vertici AIDO: firmato il protocollo per diffondere la "cultura del dono"

Venerdì 11 aprile ricorre la XVIII giornata nazionale su donazione e trapianto di organi e tessuti, istituita dal Ministro della Salute per diffondere la cultura della donazione, fondamentale per rendere possibili i trapianti che ogni anno restituiscono alla vita migliaia di persone affette da una grave insufficienza d’organo.

Il Consiglio Provinciale ha dimostrato una particolare sensibilità nei riguardi di questo tema approvando all’unanimità, nella seduta tenutasi lo scorso 30 gennaio presso il castello di Mombasiglio, il protocollo di collaborazione con l’ AIDO (associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) per promuovere azioni congiunte e condivise mirate a incrementare l’educazione dei cittadini (con particolare attenzione alle fasce giovanili) alla solidarietà e alla donazione, nella prospettiva di un incremento del numero di donatori.

Il trapianto rappresenta infatti per migliaia di persone l’unica cura possibile in grado di risolvere in modo efficace molte insufficienze terminali d’organo. Come noto, però, la medicina dei trapianti fonda la propria azione nella donazione degli organi da parte di cittadini che, in vita, decidono di donare una volta sopraggiunta la morte.

La firma ufficiale del protocollo di collaborazione si è svolta lo scorso 26 marzo nella sala Giolitti del palazzo della Provincia durante l’Assemblea Ordinaria della sezione provinciale dell’AIDO, che coordina l’attività di undici Gruppi Intercomunali attivi e diffusi sul territorio cuneese e si presenta molto attiva, con 20.000 espressioni favorevoli al dono e alla data odierna 8195 pazienti iscritti al SIT, il sistema informativo trapianti. Nel corso dell’assemblea si sono vissuti momenti particolarmente intensi ed emozionanti ed è chiaramente emersa la necessità di collaborare tra le istituzioni radicate nella comunità territoriale, per ridare una speranza di vita a chi è in attesa di un trapianto grazie a una crescente diffusione del “dono” quale gesto altruista, generoso, d’amore.

Il presidente della Provincia dichiara che “è stato davvero un onore, ed un piacere, ospitare e partecipare alla Assemblea di AIDO, in cui ho avuto modo di esprimere al Presidente Giraudo ed a tutte le persone presenti l’apprezzamento della comunità provinciale all’associazione per le innumerevoli attività e per la capacità di trasmettere quella ’cultura del dono’ che consente a tutte le persone che ne hanno bisogno di mantenere viva la speranza di una vita migliore. La Provincia sarà sempre al fianco di AIDO e delle donne e uomini che ogni giorno si impegnano per essa”.

“A nome di tutta la squadra AIDO Sezione Provinciale di Cuneo voglio esternare un pensiero di riconoscenza ed un grande grazie al Presidente della Provincia per una collaborazione speciale da apprezzare e vedere come un’ulteriore “passepartout” per arrivare a smuovere ed a facilitare nuove occasioni di comunicazione dei nostri messaggi legati alla promozione, informazione e sensibilizzazione al ‘dono'” conclude Enrico Giraudo, Presidente di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo.