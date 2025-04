L'Istituto Isoardo-Vanzetti di Centallo con l'innovazione educativa STEAM

L'Istituto Comprensivo Isoardo-Vanzetti di Centallo, uno dei primi in Piemonte ad adottare il modello DADA (Didattiche in Ambienti Di Apprendimento), ha recentemente concluso un progetto didattico innovativo finanziato dal Ministero tramite il PNRR DM 65 "Nuove competenze e nuovi linguaggi". Questo progetto è stato fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica, dottoressa Stefania Magnaldi, e dal suo staff, con l'obiettivo di realizzare percorsi educativi mirati sulle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Nel dettaglio, la scuola primaria ha collaborato con esperti esterni, i quali hanno supportato i docenti nella progettazione di attività didattiche che hanno integrato il Coding e la metodologia STEAM come strumenti fondamentali per facilitare l'apprendimento. Questo approccio ha reso le lezioni più coinvolgenti e stimolanti per gli studenti, grazie all'integrazione di tecnologie avanzate e a un metodo interdisciplinare che ha affiancato le tradizionali pratiche didattiche.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, l'istituto ha adottato una strategia diversa, sospendendo le normali lezioni per due settimane, una nel primo e una nel secondo quadrimestre. Durante questo periodo, gli insegnanti hanno riorganizzato gli orari per dedicarsi ad attività trasversali, come orientamento, educazione civica e didattica alternativa. In particolare, 140 ore di lezione sono state gestite da esperti interni all'istituto, che hanno creato percorsi didattici innovativi focalizzati sullo STEAM per le classi prime e seconde.

A partire dallo scorso anno scolastico, grazie a ulteriori finanziamenti del PNRR, l'istituto ha completato l'acquisto di nuovi arredi e di attrezzature digitali e laboratoriali. Un ampio progetto di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi scolastici ha incluso anche la tinteggiatura degli ambienti e il riordino dei materiali, migliorando sensibilmente la qualità degli spazi destinati alla didattica.

Grazie a queste importanti novità, l'Istituto Isoardo-Vanzetti ha potuto offrire ai ragazzi una serie di corsi innovativi.

Nel plesso di Centallo, sono stati organizzati laboratori come "Sguardi fotografici con lo smartphone", tenuto dalla professoressa Federica La Pietra, "Epica e letteratura in digitale", a cura della professoressa Giulia Galfrè e del professor Mattia Ravera, e "Le macromolecole della vita e la loro geometria", a cura dei professori Ilenia Bongiovanni, Thea Carolina Musumeci, Cinzia Piobalbo e Salvatore Sciascia.

Inoltre, il corso di "Murales" tenuto dalla professoressa Daniela Maero, ha permesso agli studenti di esprimere la loro creatività attraverso l'arte, mentre "Musica, matematica e tecniche di registrazione audio", condotto dal professor Daniele Trucco, ha unito competenze artistiche e scientifiche in un'esperienza unica.

Tutti questi percorsi didattici rappresentano un'opportunità fondamentale per gli studenti, che hanno potuto beneficiare di una didattica alternativa e multidisciplinare, ampliando in modo significativo la loro offerta formativa. L'Istituto Isoardo-Vanzetti si conferma, così, un punto di riferimento nell'innovazione educativa, puntando sullo sviluppo delle competenze del futuro, in un mondo sempre più tecnologico e interconnesso.