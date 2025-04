Pagno: Massimo Masento presenta il libro “3:45. Per volere degli Angeli”

Martedì 8 aprile alle 20,45 nel Salotto della Val Bronda a Pagno ( via Caduti Liberazione 8) lo scrittore Massimo Masento presenterà il suo libro "3:45 per volere degli Angeli”. L'autore guiderà i partecipanti " in un viaggio affascinante e misterioso, attraverso un percorso dove la linea tra ciò che conosciamo e l'ignoto si dissolve gradualmente. Sarà un'esperienza emozionante dove nuove conoscenze si fonderanno con l'inesplorato, aprendo porte ad un mondo di scoperte e meraviglie ancora nascoste".

Aggiunge l'autore: "Non mi sono mai pentito e non mi pentirò mai di questo, perchè mi rende un uomo libero. Libero di essere speciale, di essere utile e orgoglioso di essere un "tramite" tra questo e l’altro mondo. Libero di poter scrivere di questo argomento scottante e di poter dire che questo libro nasce per volere degli Angeli".

L'evento è organizzato dall’associazione Ala Veja odv e per info e prenotazioni telefonare a Ivana 347 0574078 - Giovanna 349 7535769.