Per la Fidas di Grinzane: prossima donazione l’11 maggio, poi tombola in piazza il 18 luglio

Procede con slancio l’attività del gruppo Fidas di Grinzane Cavour, guidato dal capogruppo Franco Sampò. La prossima giornata di donazione del sangue è in calendario per domenica 11 maggio, sempre in collaborazione con il gruppo Fidas Alba, con cui si mantiene una solida cooperazione logistica e organizzativa.

"Abbiamo un'ottima partecipazione: i turni sono sempre coperti e, a ogni appuntamento, si aggiungono in media uno o due nuovi donatori. È un segnale molto positivo, perché garantisce il ricambio generazionale e rafforza la nostra capacità di risposta", spiega Sampò.

Il gruppo di Grinzane conta attualmente circa 140 donatori attivi, e resta un presidio fondamentale per la cultura della donazione volontaria sul territorio. Una vitalità che si riflette anche nella partecipazione alle iniziative collaterali, pensate per coinvolgere la cittadinanza e rafforzare il senso di comunità.

In occasione della festa patronale di Grinzane Cavour, venerdì 18 luglio si svolgerà la tradizionale Grande Tombola in piazza IV Novembre, promossa da Fidas per unire socialità e sensibilizzazione in un momento di condivisione aperto a tutti.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti, ma il nostro impegno guarda al domani: servono nuove energie per continuare a garantire sangue sicuro e disponibile a chi ne ha bisogno. L’invito a donare è aperto a tutti: è un gesto semplice, ma fondamentale", conclude Sampò.