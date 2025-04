Tratto in salvo il gatto bloccato sotto il viadotto dell’autostrada Torino-Savona

È stato tratto in salvo il gatto che era rimasto bloccato sotto a un viadotto dell’autostrada Torino-Savona, all’altezza del territorio comunale di Sale delle Langhe.



Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 aprile, un complesso intervento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti con i volontari di Ceva e i permanenti di Cuneo, con l’ausilio dell’autoscala ha consentito di raggiungere il punto dove si trovava il gatto, a circa 35 metri di altezza, qui è stata posizionata una gabbia-trappola con del cibo, messa a disposizione dalle volontarie della Lida Carrù-Mondovì-Ceva,Arianna Colombo e Pinuccia Pesce.



Verso le 21 di ieri il gatto è entrato nella gabbietta e nella mattinata odierna è stato messo in sicurezza ed è stato portato dal veterinario per i controlli del caso.