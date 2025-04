Turismo: Cortemilia scelta da 10mila visitatori nel 2024. Aumenta il tempo di permanenza

I dati statistici presentati dall’Osservatorio turistico della Regione Piemonte lo scorso 21 marzo confermano anche per Cortemilia un trend turistico in crescita.

"Le presenze del 2023 sono state riconfermate anche nel 2024, ma con un nuovo importante traguardo – precisa Marco Zunino, consigliere con delega al Turismo e Manifestazioni del Comune di Cortemilia –. Il tempo medio di permanenza è salito a 4.02 giorni rispetto ai 3.28 del 2023. Il nostro territorio è stato scelto da oltre 10.000 visitatori, con grande presenza di turisti provenienti dall’estero, anche dalle destinazioni più lontane: basti pensare che nei mesi di maggiore afflusso abbiamo ricevuto visite da Stati Uniti, Francia, Polonia, Cina e Romania".

Dati che ancora una volta confermano il grande interesse degli stranieri per questo territorio, sempre più riconosciuto a livello mondiale, portando così Cortemilia a registrare circa 45mila pernottamenti in tutto il 2024, avendo a disposizione 328 posti-letto con un totale di 36 strutture ricettive.

Conclude il sindaco Roberto Bodrito: "Il nostro territorio è fortemente attrattivo e in forte espansione grazie al grande lavoro di squadra fatto in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e alla sinergia con tutti i soggetti del territorio. Promuovere, organizzare eventi e comunicare è un impegno costante dell’Amministrazione comunale, impegnata a far conoscere le nostre eccellenze in Italia e non solo".

"Merito di questo risultato è anche la professionalità e l’ospitalità delle strutture ricettive", aggiunge il primo cittadino, che aggiorna su come l’Amministrazione comunale sia già da mesi al lavoro per l’organizzazione dell’edizione 2025 della Fiera Nazionale della Nocciola, in programma dal 14 al 31 agosto. "Un evento che contribuirà ad aumentare i flussi turistici e a fare conoscere ancora di più Cortemilia e tutto il territorio dell’Alta Langa a livello nazionale", concludono.