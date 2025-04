Per un'Economica con la Persona al centro

Dall’unione dei valori di due Associazioni di imprenditori, è nata l’idea di organizzare una giornata formativa, un momento di incontro sulle tematiche legate all’ECONOMIA CIVILE.

(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) è un’Associazione di persone che dal 1947 accoglie quanti, con ruolo di responsabilità, intendono impegnarsi a testimoniare con coerenza il messaggio evangelico e la Dottrina Sociale della Chiesa. AIPEC (Associazione Italiana Imprenditori per un'Economia Civile e di Comunione) è un’Associazione di imprenditori, professionisti, aziende che intendono porre come valore aggiunto

del proprio modo di lavorare nel mercato nazionale e internazionale, la cultura del dare. Dall’unione di questi imprenditori, nasce l’idea del convegno: PER UN’ECONOMIA CON LA PERSONA AL CENTRO - Talento, tempo ed energia: le nuove risorse nelle aziende moderne.

Il Convegno è in programma SABATO 5 APRILE 2025 al Teatro Politeama Boglione di Bra (CN) dalle 9,00 alle 12,30. La partecipazione sarà libera e gratuita, con prenotazione consigliata.

L’economia civile è un’economia che riscopre l’uomo come persona, un essere che agisce non solo per il suo interesse personale, ma per il bene comune. Tiene conto della centralità delle persone, non solo dei consumatori, promuove la fraternità e solidarietà all’interno della società.

L’incontro è dedicato a tutta l’imprenditoria della Provincia di Cuneo, agli studenti e alle Associazioni di Categoria. Si svilupperà attraverso l’intervento di professionisti ed esperti di economia alternati a testimonianze di rilevanza sul tema.

I relatori presenti:

Giovanni Fogliato – Sindaco di Bra

Ernesto Testa - Presidente UCID sezione di Cuneo

Livio Bertola – Presidente Nazionale AIPEC

Luca Crosetto – Presidente Camera di Commercio di Cuneo

Prof. Stefano Zamagni – Docente Facoltà di Economia Università di Bologna

Dott. Riccardo Milano – Cofondatore Banca Etica

Prof.ssa Beatrice Cerrino – Docente Scuola di Economia Civile



Le testimonianze:

Stefania Bergia – Responsabile dei Progetti di Fondazione Industriali Cuneo

Davide Danni – Fondatore Progetto Panatè-GliEvitati

Maurizio Traversa – Amministratore Delegato di Eurofork

Matteo Ascheri – Titolare Cantine Ascheri



Modera Eugenia Scotti di TV 2000



SEZIONE UCID CUNEO E AIPEC

Le imprese dell’economia civile non si differenziano dalle altre imprese né per il codice Ateco, né per la performance economica. Vivono nell’economia e nella società rispettando le norme legali

ma alle regole e alla logica profonda del capitalismo mainstream preferiscono quelle dell’economia civile. Creano valore economico e fanno profitti come le altre imprese ma non hanno il massimo

profitto come loro obiettivo costitutivo e scopo di vita. Il fine della loro azione e la sorgente della passione che anima il loro lavoro è il progetto generativo di trasformazione della società che hanno

in mente e che mobilita energie e motivazioni intrinseche dei loro dipendenti, mentre il profitto e la sostenibilità economica sono il vincolo ineludibile, ma non il fine della loro azione.

La ricerca del profitto non è in contrasto con il bene comune, ma può essere un mezzo per realizzarlo, purché guidato da principi etici e responsabilità sociale.

Se si vuole costruire una società più giusta, dobbiamo rimettere al centro dell’economia la persona e la sua capacità di cooperare per il bene comune. Investire nel capitale sociale e nelle relazioni di

fiducia è dunque fondamentale per generare benessere duraturo e coesione sociale.

Il convegno vuole essere un tavolo di confronto per avvicinare imprenditori, studenti e rappresentanti delle aziende locali a questa tematica, sempre più attuale e di rilevanza economico/sociale.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione:

- Tramite Eventbrite

https://www.eventbrite.com/e/convegno-ucid-e-aipec-bra-cn-tickets-1255447761049?utmcampaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utmsource=cp&aff=ebdsshcopyurl



Il Teatro Politeama Boglione di Bra è privo di barriere architettoniche ed è accessibile a tutti.

Per informazioni:

ucid.aipec@gmail.com

Valentina Masante 328 8864311 (segreteria organizzativa)