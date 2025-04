Scontro tra tre auto nei pressi di Ceretto, a Busca: ferite alcune persone

Tre mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 3 aprile itnorno alla mezzaonotte, sulla SP59 di fronte allo stabilimento Granda Zuccheri nella frazione di Ceretto di Busca.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha provveduto a prestare le prime cure ai feriti che, stante alle prime informazioni, sarebbero stati portati in ospedale ma nessuno in gravi condizioni.

Presenti anche i Vigili del Fuoco con una squadra di Volontari per la messa in sicurezza della strada, oltre ai Carabinieri di Cuneo per i rilievi.