Tragedia a Villafalletto: Gabriel Ajdini, di soli 19 anni, muore colpito da un malore

“Non conoscevo questa famiglia - dice una signora - ma da donna, madre a cui è morto un figlio, conosco la sofferenza e con tutto il cuore desidero mandare un abbraccio stretto a questi due genitori.”



È un paese incredulo Villafalletto, che si stringe in queste ore attorno alla famiglia di Gabriel Ajdini. Da poco tempo in Italia e di soli 19 anni, il ragazzo era originario dell’Albania.

Mercoledì 2 aprile, mentre si trovava al parco del Maira con alcuni suoi amici, ha avuto improvvisamente un malore. Disperata la corsa all’ospedale Santa Croce di Cuneo: le sue condizioni erano gravissime, tanto che purtroppo ieri è deceduto.

Gabriel resterà per sempre nel cuore del papà Eduard e della mamma Lizana, del fratello Flavio con Giorgia, della nonna Marije e del padrino Artur. I funerali saranno celebrati questa mattina, venerdì 4 aprile, alle ore 11 nella chiesa parrocchiale.