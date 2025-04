Mindfulness: uno strumento scientificamente provato per il benessere - nuovo corso in partenza a Cuneo

La mindfulness, o consapevolezza, è una pratica che negli ultimi decenni ha guadagnato molta attenzione in tutto il mondo, attirando l’interesse di scienziati e professionisti della salute mentale. Oggi è supportata da un ampio corpo di ricerca scientifica che ne conferma i benefici sul benessere psicofisico.

La mindfulness consiste nel prestare attenzione al momento presente in modo intenzionale e non giudicante, essendo consapevoli dei propri pensieri, emozioni, sensazioni fisiche e dell’ambiente che ci circonda.

Negli ultimi 40 anni, numerosi studi scientifici hanno esplorato l’efficacia della mindfulness, mostrando risultati sorprendenti. Un aspetto affascinante riguarda l’impatto della mindfulness sul cervello. Diverse ricerche hanno rivelato che la pratica regolare della mindfulness può cambiare la struttura del cervello. In particolare aumenta la densità della materia grigia coinvolta nella regolazione delle emozioni, nella memoria e nel processo decisionale. Al contrario l’amigdala, l’area del cervello associata alla paura, tende a ridurre la sua densità.

Inoltre la mindfulness è anche una risorsa potente per ridurre lo stress. Uno degli approcci più noti basati su di essa è il protocollo MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), sviluppato da Jon Kabat-Zinn negli anni ‘80. Questo programma ha dimostrato in varie ricerche di ridurre significativamente lo stress, aiutando le persone a interrompere i cicli di pensieri negativi automatici che alimentano l’ansia e migliorando la capacità di affrontare le difficoltà in modo più sereno.

Infine, la mindfulness favorisce un maggiore equilibrio emotivo e una migliore qualità della vita. Gli studi mostrano che chi pratica mindfulness regolarmente tende ad avere una maggiore soddisfazione personale e relazionale. Anche brevi momenti quotidiani di meditazione possono portare cambiamenti positivi nella propria vita!

Per chi desidera approfondire la pratica, è in partenza a Cuneo il protocollo MBSR di otto settimane. Il corso inizierà lunedì 28 aprile (in allegato la locandina). È prevista una serata informativa gratuita mercoledì 9 aprile alle ore 19:30 presso lo Studio Emovere - Angeli, Viale Angeli 8, Cuneo, con prenotazione obbligatoria.

Gli incontri saranno condotti dalla dottoressa Chiara Miotto, psicologa e istruttrice mindfulness certificata dall’Associazione Italiana per la Mindfulness (AIM).



Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 349 14 00 009.