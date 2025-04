Accelerare la sostenibilità, workshop formativo su leve di decarbonizzazione e normativa vigente

Un'occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono approfondire come la sostenibilità e la decarbonizzazione possano trasformare il settore agroalimentare.

Il 14 aprile 2025, dalle 9:30 alle 12:30 si svolgerà il workshop formativo "Accelerare la Sostenibilità: leve di decarbonizzazione e normativa vigente. Strategie e opportunità per il settore agroalimentare".

L'evento, organizzato nell'ambito del progetto europeo MC0 – Mission Carb 0, finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra Interreg VI –A France-Italia 2021-2027, offrirà ai partecipanti una panoramica completa sulle strategie e le normative vigenti in materia di decarbonizzazione, con un focus specifico sulle opportunità per il settore agroalimentare, fornendo gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide della decarbonizzazione e della sostenibilità.

Il workshop è anche il primo degli “eventi off” di Circonomia, il festival dedicato ad economia circolare e transizione ecologica che quest’anno festeggia la decima edizione e che avrà il suo culmine nella tre giorni di appuntamenti ad Alba dal 22 al 24 maggio prossimi. Dopo una mattinata ricca di contenuti, i partecipanti avranno l'opportunità di continuare il confronto durante un aperitivo di networking, un'occasione ideale per scambiare idee e ampliare le proprie connessioni

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Luogo: Confindustria Cuneo, Sala Ferrero, Via Vittorio Bersezio 9, Cuneo

Partecipazione gratuita previa iscrizione al seguente link: https://forms.gle/m964yFTTMSGKEbGL8.

L’iniziativa fa parte del progetto europeo MC0 – Mission Carb 0, all’interno del programma Interreg Alcotra VI-A Italia-Francia 2021-2027, che mira a promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e transfrontaliero.

Il progetto coinvolge 11 partner: - per l’Italia: CCIAA di Cuneo, CCIAA di Torino, Centro Servizi Industrie Srl, M.I.A.C. Scpa, Confindustria Cuneo -Unione Industriale della Provincia e Envipark; - per la Francia: Chambre de commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, che è anche coordinatore del progetto, Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie, AMVALOR, Cluster Montagne, e risingSUD.