Athos Ongaro torna in mostra con "Niente sale in zucca": un viaggio surreale nell'arte contemporanea

Questo evento segna il ritorno dell'artista sulla scena espositiva dopo un periodo di intensa ricerca creativa, proponendo una collezione inedita della sua produzione pittorica recente.

Un "pirata dell'arte" fuori dagli schemi

Con una carriera lunga oltre quarant’anni, Athos Ongaro ha saputo sfuggire alle etichette e alle tendenze dominanti, affermandosi come un outsider della scena artistica contemporanea. La sua arte è una costante messinscena, un gioco di rimandi tra realtà e finzione che sfida qualsiasi interpretazione univoca.

Ongaro si distingue per il suo stile eclettico, attingendo da universi simbolici disparati: dai teschi barocchi ai dragoni cinesi, dai cartoni animati americani come Cow & Chicken alle favole di Perrault ed Esopo. Ogni elemento viene riletto con ironia e collocato in un contesto in cui si trasforma e assume nuovi significati.

Un viaggio tra sogno e parodia

"Niente sale in zucca" invita il pubblico a immergersi in un mondo di parabole visive, evocando l'atmosfera di racconti senza tempo, come se ci si trovasse all'interno di un libro di incantesimi. Le opere di Ongaro, pur nella loro apparente leggerezza, celano un sottotesto profondo che riflette sulle contraddizioni della società e sulla natura stessa dell’arte.

Come ha scritto il giornalista Saverio Vertone, nelle creazioni di Ongaro si percepisce "qualcosa di strano… una mescolanza inconsueta di verismo e artificio, di realtà e iperbole". Questa tensione tra reale e fantastico è ciò che rende il lavoro dell'artista così affascinante e originale.

Un artista dalla carriera internazionale

Nato a Eraclea (Venezia) nel 1947, Athos Ongaro ha esposto in importanti sedi internazionali, dalla Annina Nosei Gallery di New York alla Biennale di Venezia, passando per il Centro Pecci di Prato. Il suo percorso artistico si è sviluppato tra Italia e estero, con mostre in prestigiose gallerie di Roma, Milano, Firenze, New York e Belgrado.

La mostra alla Galleria Aganahuei rappresenta un’occasione unica per riscoprire un artista fuori dagli schemi, capace di reinventarsi continuamente e di proporre un'arte che, tra ironia e riflessione, continua a sorprendere e a interrogare lo spettatore.

Dettagli della mostra

● Titolo: "Niente sale in zucca"

● Artista: Athos Ongaro

● Curatela: Marco Senaldi

● Sede espositiva: Galleria Aganahuei, Alba

● Periodo: 10 aprile - 31 maggio 2025

● Vernissage: 10 aprile 2025, ore 18:00



Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea e per chi desidera lasciarsi trasportare in un universo visivo tanto affascinante quanto enigmatico.

Contatti e informazioni:

Palazzo Giovine, 1° piano

C.so F.lli Bandiera, 19

Alba (CN), Italy

Cell. 335 6937649 - Tel. 0173 34902

www.aganahuei.com