All'Antico Palazzo Comunale di Saluzzo la mostra "Là in fondo, fin dove si vede" dell'artista Marco Cordero in dialogo con la Pinacoteca Olivero

Là in fondo, fin dove si vede è un progetto espositivo in dialogo con la Pinacoteca Olivero che coinvolge l’intero Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, con incursioni scultoree dell’artista Marco Cordero negli spazi della Pinacoteca e un’installazione nel Salone d’onore realizzata insieme a 14 studenti e studentesse del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo.

L'inaugurazione venerdì 11 aprile alle 18

Marco Cordero racconta di essere stato colpito dal pittore Matteo Olivero molti anni fa, attratto da un suo busto in una piazza di Acceglio e poi affascinato dal suo dipinto Funerali a Casteldelfino (1923) per poi approfondire la sua storia, il suo lavoro, la sua fine. Un lavoro, quello del pittore divisionista, fatto di temi ricorrenti come la montagna, il paesaggio, l’attenzione per i dimenticati tra le pieghe della storia e la fragilità umana, intesa come condizione personale ma anche dimensione collettiva.

Cordero da anni scolpisce (ma non solo) libri. Li tratta come materia prima su cui intagliare impronte, forme, profili, paesaggi. A volte affiorano frammenti di testi, riconoscibili ed enigmatici al tempo stesso. Il linguaggio viene scomposto e ricomposto, le parole scavate e ri-seminate per dare origine a nuovi significati.

Negli spazi della Pinacoteca, le sue opere si confrontano delicatamente con quelle di Matteo Olivero, in un percorso espositivo che tocca i temi della memoria e della natura. Elementi che accomunano, seppur in periodi storici e maniera differente, le ricerche dei due artisti.

Il progetto è stato occasione per collaborare con 14 di studenti e studentesse del Liceo Bertoni Soleri di Saluzzo, condividendo insieme a loro gli aspetti relativi al processo di creazione di un evento espositivo: la ricerca di contenuti utili all’ideazione dell’opera, il confronto con l’artista per la realizzazione, l’installazione nello spazio e la scrittura del testo di mediazione al pubblico.

Da qui, il gruppo è partito per realizzare un’installazione collettiva, ospitata nel Salone d’onore: una riflessione sui temi affrontati da Matteo Olivero in relazione alle problematiche non risolte della nostra società. L’opera è realizzata con materiale da riciclo, non scelto a caso, ma accentuando anche la sua dimensione concettuale, territoriale e storica: è stato fornito infatti dalla cartiera del territorio Smurfit Westrock di Verzuolo, un tempo gestita dalla famiglia Burgo, collezionisti dell’opera di Matteo Olivero. Attraverso l'uso di materiali semplici come la carta e il cartone, l'installazione riesce a evocare significati profondi e universali, trasformando elementi quotidiani e di scarto in un'esperienza densa di significati. Dai montanari, dai contadini alle vittime di guerra: gli "ultimi" sono diventati una riflessione su cosa significhi il concetto di "marginalità" oggi.

Il percorso espositivo è accompagnato da materiali divulgativi redatti in CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa, un metodo che passa attraverso l’utilizzo di simboli e immagini per facilitare la comunicazione delle persone con bisogni comunicativi complessi, realizzato grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale Onlus In Volo.

ORARI DI APERTURA:

Sabato 10-13 | 14-18 Domenica e festivi 10-13 | 14-19

INFO: info@ur-ca.it +39 320 8698957 / +30 347 0559775

Un progetto di: UR-CA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Con il contributo di: FONDAZIONE CRT Comune di Saluzzo Sponsor tecnico: Smurtif Westrock

In collaborazione con: Istituto di Istruzione Superiore “Soleri - Bertoni” di Saluzzo Fondazione Amleto Bertoni