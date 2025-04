Borgo San Dalmazzo: tutto esaurito per lo spettacolo musicale e teatrale "A cosa servono le mani"

Sabato scorso l'Auditorium di Borgo San Dalmazzo ha registrato il tutto esaurito per lo spettacolo musicale e teatrale "A cosa servono le mani", con la band "Ale Cometto & The Bastian Contrario" in scena.

I dodici brani proposti hanno trattato temi di grande attualità, come la pace, l'ambiente e la giustizia sociale. Durante la serata, i musicisti sono riusciti a coinvolgere il pubblico non solo con temi profondi, ma anche con battimani e ritornelli che hanno animato l’intera platea.



Ogni canzone è stata preceduta da una breve performance teatrale, interpretata da giovani attori, che ha aggiunto un tocco emotivo e riflessivo all'esibizione musicale.

L'evento è stato organizzato dall'Associazione Santuario di Monserrato ODV, in collaborazione con l'A.I.B. di Borgo San Dalmazzo.

La band era composta da: Alessandro Cometto (voce e chitarra), Maria Cometto (flauto traverso), Salvatore Gattuso (piano), Sergio Ghibaudo (basso e cori), e Toto Ditria (cajón e percussioni).