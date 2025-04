Busca: Casa Francotto, sabato apre la mostra Natura e vita dedicata a Daniele Fissore

Il 5 aprile alle ore 17 nel cortile di Palazzo San Martino a Busca verrà inaugurata la mostra Natura e vita di Daniele Fissore- Opere dal 1973 al 2017.

Il taglio del nastro previsto a Casa Francotto per le 17,30. L’evento su due sedi espositive, Casa Francotto e Palazzo Salmatoris, è elemento innovativo e che permetterà al visitatore di ammirare 140 opere a Busca e Cherasco. La mostra è ad ingresso libero in entrambe le sedi.

Lo staff di Casa Francotto organizza, come tradizione, però una serie di attività collaterali che puntano a far conoscere le bellezze e i prodotti del territorio: dal Roccolo all’Eremo, dalle cave di Alabastro alla straordinaria collezione privata di arte contemporanea La Gaia.

Sabato 12 aprile saranno visitabili le cave di alabastro un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Il costo dell’iniziativa collaterale è di 10 euro a persona. 7 per i tesserati ad Abbonamento Musei.

Domenica 13 Casa Francotto aderirà al progetto promosso da Abbonamento Musei “disegnamo l’arte” Finestre sull’arte. L’iniziativa dalle 15,30 alle 17,30 per i ragazzi dai 5 agli 11 anni sarà un’occasione per avvicinarsi agli spazi museali con laboratori dedicati. Il contributo per ogni bambino è di 3 euro.

La prenotazione 371 542 0603 è obbligatoria per entrambe le iniziative.

La mostra dedicata all’artista Daniele Fissore è anche il debutto per l’Associazione Monviso Arte Cultura e territorio APS nata nel novembre scorso e presieduta da Livio Allisiardi. Un ingresso in grande stile nel mondo dell’arte provinciale con un evento espositivo che nei tre mesi di apertura punta ad attirare visitatori dal Piemonte dalla Liguria. L’evento è nato grazie alle sinergie tra le amministrazioni di Busca e Cherasco con la regia della curatrice Cinzia Tesio.

PROGRAMMA

PROPOSTE EVENTI COLLATERALI MOSTRA DANIELE FISSORE:

APRILE

- Sabato 12/4/25: visita alle cave di Alabastro

- Domenica 13/4/25: “Disegniamo l’arte” (dalle 15,30 alle

17,30) – attività per bambini dai 5 agli 11 anni (3€ a bambino)

- Domenica 27/4/25: visita alle cappelle di San Giacomo e Santo Stefano (dalle 14,30 alle 17,30)

MAGGIO

- Domenica 11/5/25: visita alle cave di Alabastro

- Sabato 17/5/25: visita alla Collezione La Gaia

- Domenica 18/5/25: visita mattutina al Castello del Roccolo ed escursione nel parco

- Domenica 25/5/25: Fiera di Maggio per le vie del centro

GIUGNO:

- Domenica 1/6/25: “Per antiche dimore”. Escursione di 4/5 km sulla collina di Busca, con tappa alla cappella di San Martino e ad alcune realtà produttive della zona

- Domenica 8/6/25: visita alle cave di Alabastro

- Domenica 15/6/25: visita mattutina al Castello del Roccolo ed escursione nel parco

- Domenica 22/6/25: visita all’Eremo di Belmonte

Il calendario potrebbe subire delle variazioni, ogni cambiamento verrà tempestivamente comunicato sui nostri canali. www.casafrancotto.it

Costo di ogni attività, comprensiva di visita guidata alla mostra e partecipazione ad evento collaterale:

intero 10€

tesserati abbonamento musei 7€

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA chiamando il 371 542 0603 o scrivendo una mail a info@casafrancotto.it

Busca

Venerdì 15,30 – 18,30

Sabato 10,00 -12,00 – 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10,00 – 12,00 – 14,30 – 18,30

Per info Casa Francotto 371 524 0603

info@casafrancotto.it www.casafrancotto.it

Cherasco

Mercoledì, giovedì e venerdì 14,30 – 18,30

Sabato, domenica e festivi 9,30-12,30 -14,30 -18,30

Per info Palazzo Salmatoris – Ufficio Turistico

0172 427050