Gaia in concerto a Cuneo: l'annuncio di Connessioni, il festival che da cinque anni anima il settembre in città

Connessioni annuncia il primo ospite 2025: è GAIA, pseudonimo di Gaia Gozzi.

Il Festival della Comunicazione di Cuneo, organizzato ed ideato dall’Associazione Culturale ALL 4U, torna per la quinta edizione, sempre nel mese di settembre, con numerosi ospiti e molteplici eventi tutti dal vivo, all’interno di teatri/cinema e parchi della città di Cuneo. Tra questi, per la prima volta a Cuneo, l'artista che, dai talent al palco di Sanremo, sta conquistando tutti.

La cantante italo-brasiliana ha ottenuto la popolarità partecipando prima a X Factor nel 2016, aggiudicandosi il podio e classificandosi seconda. Successivamente al talent show di Maria De Filippi, Amici, vincendo la diciannovesima edizione. Gaia è una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale attuale, versatile e poliedrica, capace di fondere italiano e portoghese dando voce alle sue forti origini brasiliane. Il suo nuovo disco “Rosa dei venti” è uscito venerdì 21 marzo: 13 tracce tra cui le speciali collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenza e Toquinho.

Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo “Tokyo” al primo posto in radio nella classifica Earone, proseguito con “Dea Saffica”–brano manifesto, e “Sesso e samba” in coppia con Tony Effe, assoluta hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino, Gaia è tornata in gara al Festival di Sanremo nell’edizione 2025 con “CHIAMO IO CHIAMI TU”, dopo la partecipazione nel 2021 con “Cuore Amaro” e nel 2024, nella serata delle cover a fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note di “Lady Marmalade”.

A coronare gli importanti risultati raggiunti, è stata proclamata a settembre 2024 “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei “Billboard Women in Music”.

Ha seguito il debutto all’Ariston del 2021, la pubblicazione del suo primo singolo internazionale “Boca feat. Sean Paul" e del suo secondo album in studio “Alma”. Il suo album di debutto “Nuova Genesi” è uscito invece nel 2020, contenente i singoli “Chega” e “Coco Chanel”. Nel 2023 ha calcatoi palchi di tutta Italia, protagonista dell’opening act del tour di Elodie, e ha ricoperto il ruolo di doppiatrice in “Wish” per Walt Disney Animation Studios svelando un lato inedito di sé.

Il concerto si svolgerà sabato 13 settembre al NUoVO di Cuneo (Parco della Gioventù), i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 del 07.04.2025 sulla piattaforma Ticketone