Limone, il Gigantissimo si unisce alla Bottero Cup per una grande gara sulla neve di fine stagione

Domani, sabato 5 aprile, sulle piste di Limone Piemonte torna il Gigantissimo, la storica gara di fine stagione rilanciata lo scorso anno dopo una lunga pausa, che si unisce quest’anno alla Bottero Ski Cup per un evento imperdibile dedicato a tutti gli appassionati di sci.

L’appuntamento, organizzato da Riserva Bianca in collaborazione con La Via del Sale A.S.D., coinvolgerà tutti gli Sci Club e le Scuole di Sci di Limone Piemonte, offrendo una competizione aperta ad agonisti, ragazzi tesserati, adulti e bambini, con tre diversi percorsi studiati per ogni livello: quello per agonisti (tracciato più lungo con partenza dall’Alpetta fino al fondo pista), quello intermedio (per ragazzi tesserati e adulti non agonisti) e un tracciato più corto pensato per i più giovani sciatori.

Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara contenente un cappellino e un paio di guanti in pile oppure una sciarpa e una maglietta My Ski, ricordo dell’evento. I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con esclusive targhe in legno intarsiate a mano. Riconoscimenti speciali saranno assegnati anche ai primi assoluti di ogni percorso, allo Sci Club che otterrà il punteggio più alto e a quello con il maggior numero di partecipanti.

A contorno della gara, presso l’arrivo della telecabina Severino Bottero, si terrà il Global Ski Test di Bottero Ski, un’occasione unica per provare in anteprima i materiali della prossima stagione messi a disposizione dai migliori brand di sci. Sarà inoltre presente ARC per la sciolinatura degli sci, sia per i test che per l’attrezzatura personale degli atleti prima della gara.

Il programma della giornata prevede l'apertura degli impianti alle 8.00 per tutte le categorie, escluse Baby, Superbaby e Biberon il cui accesso è fissato alle 8.30. La competizione prenderà il via alle ore 9:00 con la partenza dalla casetta in cima al Monte Alpetta delle categorie Allenatori, Maestri, Giovani e Children. A seguire, alle ore 11, sarà il turno dei Cuccioli e dei non tesserati, che partiranno dal Palo 10 della pista Alpetta. Infine, alle ore 11:30, i Baby, Superbaby e Biberon affronteranno il loro percorso con partenza dal Palo 8 della pista Alpetta. A partire dalle 12.30 è prevista animazione per bambini e famiglie, mentre le premiazioni si terranno alle ore 13.30 davanti al bar Laghetti, per celebrare i vincitori delle diverse categorie. A chiudere la giornata, dalle 14.30 alle 16, ci sarà una speciale diretta di Radio Italia Solo Musica Italiana, che accompagnerà il pubblico con un intrattenimento musicale d’eccezione.

Una giornata di sport, divertimento e passione per la neve da non perdere

Per informazioni: 0171-92274 int. 6 - info@laviadelsale.com