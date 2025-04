Nel 2025 l’Associazione Commercianti Albesi celebra il suo 80° anniversario di fondazione attraverso alcuni momenti speciali.

Il primo di questi sarà il convegno di giovedì 17 aprile alle ore 20.30 - presso la Sala Conferenze del Castello di Grinzane Cavour – dal titolo “L’intelligenza artificiale: opportunità, sfide ed impatti sulla vita quotidiana, sul territorio e sulle imprese”, organizzato oltre che dall’ACA, da ACAdemy – Dire il Futuro in collaborazione con la Fondazione per la Sostenibilità Digitale – Digital Transformation Institute.

Il Seminario divulgativo avrà come ospite principale Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, giornalista e per venticinque anni docente di Internet studies all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dal 2020 professore di Sostenibilità Digitale all’Università di Pavia ed alla Scuola di Management dell’Università di Grenoble (Francia). A dialogare con lui sarà Luciano Gaiotti, direttore centrale Servizi per il Sistema Confcommercio – Imprese per l’Italia e amministratore del Digital Innovation Hub, promosso da Confcommercio per supportare le imprese associate nella transizione digitale e nei percorsi di innovazione.