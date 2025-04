Mente, sport e nutrizione: un evento per prendersi cura di sé a 360°

LILT Cuneo e Wespesa uniscono le forze per un appuntamento gratuito e aperto al pubblico dedicato al forte legame tra mente, sport e nutrizione.

L’evento si terrà martedì 9 aprile alle ore 18.15 presso il Michelin Sport Club di Cuneo, in via Torino 302.

Durante l’incontro interverranno due specialiste della LILT di Cuneo:

-la dottoressa Giordano, esperta in nutrizione, che illustrerà i macronutrienti e idee di ricette da seguire per vivere i pasti in modo sano e gustoso

-la dottoressa Serraino, psicologa, che approfondirà le relazioni tra attività fisica, gestione dello stress e tecniche di mindfulness.

Wespesa discuterà inoltre del proprio progetto: una piattaforma che consente di acquistare online prodotti locali e riceverli in comodi locker o a domicilio, con l'obiettivo di rendere la spesa consapevole più accessibile e concreta.

La serata si concluderà con un momento di degustazione e con omaggi per i partecipanti

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti con prenotazione obbligatoria contattando il numero 342 191 2702