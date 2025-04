Restauro e valorizzazione del castello di Bagnasco

Il progetto della rifunzionalizzazione e valorizzazione dell'area fortificata del Castello di Bagnasco rappresenta uno degli interventi-cardine tra le azioni materiali comprese nel programma di rigenerazione urbana di “Borghi e Castelli lungo la ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio” - PNRR Missione 1, componente 3 – Cultura 4.0 (MIC3) Mis.2 Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale – Investimento 2.1. Attrattività dei borghi storici. Intervento PNRR finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU. L’operazione viene attribuita all' Azione 1.4 “Restauro/rifunzionalizzazione dell'area del Castello di Bagnasco e delle mura finalizzato alla fruizione turistica del sito, compresi percorsi e supporti esplicativi con contenuti storico-tecnici e di rappresentazione della "rete" dei siti di fortificazione in valle”

L'intervento specifico sull'area fortificata è stato progettato dall' Arch. Claudia Dante, con la collaborazione dell' Arch. Maria Stella Caterina Odello e del Geom. Gianluca Salvatico, in linea con le altre azioni previste dal programma PNRR. Il progetto ha ricevuto l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo nel giugno 2024 e ha incluso una serie di scavi archeologici diretti dalla stessa Soprintendenza.

Per la realizzazione dei sondaggi archeologici propedeutici alla verifica del sedime di imposta del percorso in progetto, il Comune di Ormea ha affidato l'incarico alla ditta archeologica F.T. Studio s.r.l. di Peveragno. Gli scavi, condotti tra febbraio e marzo 2025 e diretti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo , sotto la supervisione dei funzionari di zona Dott. Francesco Rubat Borel e Arch. Loredana Fracchia, hanno portato alla luce importanti reperti, tra cui le fondazioni complete della torre e ampie porzioni degli ambienti residenziali del dongione.

Alla luce di queste significative scoperte, il Comune di Bagnasco, con la collaborazione scientifica della Soprintendenza, organizza una giornata di "cantiere aperto" prevista per domenica 13 aprile 2025. comprensiva di visite accompagnate (con accesso al sito su prenotazione ed esclusivamente a piedi).

L'evento offrirà al pubblico un'opportunità unica di esplorare il sito e conoscere da vicino il lavoro degli archeologi e dei tecnici coinvolti.

Programma della giornata:

Ore 15:00 - Sala S. Giacomo : Presentazione degli interventi e dei risultati degli scavi archeologici, con un approfondimento sulle attività di recupero e valorizzazione del Castello di Bagnasco.

Ore 16:00 : partenza della camminata verso l'area fortificata, con accompagnatori.

Ore 17:00 - Area fortificata: visita guidata agli scavi e ai resti della fortificazione, con illustrazione dei reperti a cura dei funzionari della Soprintendenza, degli archeologi e dei tecnici incaricati.

Il Comune di Bagnasco, proprietario del bene, si occuperà delle attività logistiche e dell'organizzazione dell'evento, garantendo un'esperienza immersiva e istruttiva per tutti i partecipanti.

L'ente si è attivato nel corso del 2024, presso la Fondazione CRC, ottenendo un contributo che concorrerà, nel prossimo futuro, all'implementazione delle opere di recupero e valorizzazione del sito, che si stanno realizzando attraverso il Progetto PNRR.

