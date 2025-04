Roberta Giacobbi espone alla biblioteca civica di Alba

La biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba da sabato 12 aprile a sabato 24 maggio, ospita la mostra d’arte “Acqua Fortis” dell’artista Roberta Giacobbi.

Si tratta di una personale fatta di un numero ristretto di pezzi, ma significativi. Tra questi, in particolare, sarà esposta una Luna, uno dei soggetti preferiti dall’artista perché rappresenta in modo simbolico l'unione tra il femminile e la natura. “Le lune” sono realizzate su legno, con pennellate materiche e colori accesi che inglobano pietre e simboli del tempo che scorre.

In mostra saranno esposte anche incisioni realizzate all’acquaforte, una tecnica che richiede precisione e pazienza e che ha permesso dall’autrice di rappresentare al meglio il territorio delle Langhe con i suoi simboli, come l'albero, che delinea la struttura della personalità umana e la forza creatrice della vita.

In ogni opera esposta si cela un messaggio di appartenenza al territorio e all'umana condizione.

Roberta Giacobbi nasce a Milano nel 1959. Lavora in ambito pubblicitario e creativo nella sua città natale fino al 1988, anno in cui decide di trasferirsi in Piemonte. Artista autodidatta in continua sperimentazione di tecniche e stili, versatile e attenta al gusto e all’estetica. Roberta Giacobbi vanta numerose mostre personali e collettive. Ha ottenuto riconoscimenti, tra cui, nel 2018, il primo premio al concorso “Una città nell’arte” a Cuneo e, nel 2020, il primo premio alla biennale “Wab Arte al femminile” come designer.

La mostra “Acqua Fortis” è visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00; giovedì 9.00 – 13.30 e 14.00 – 19.00; sabato 9.00 – 12.30; chiuso lunedì e festivi). L’ingresso è libero.

Per informazioni: 0173 292468 oppure biblioteca@comune.alba.cn.it.