Calcio Serie D: via al rush finale nel girone A, la capolista Bra riceve il Ligorna

Scatta il rush finale sui campi del girone A di Serie D: domenica pomeriggio è in programma la giornata numero 34, quintultima di campionato.

Archiviato il turno di riposo, durante il quale ha conservato 8 lunghezze di vantaggio sulla NovaRomentin seconda in classifica, la capolista Bra si prepara alla sfida casalinga con il Ligorna, capace di battere nell'ultima partita proprio la diretta inseguitrice dei giallorossi. Genovesi in grande forma e reduci da otto vittorie nelle ultime undici. Ma la squadra di Nisticò vuole i tre punti per inseguire il sogno promozione, sempre più vicino alla realtà.

Difficile la sfida che attende il Fossano, sempre sconfitto nelle ultime tre trasferte. Blues sul campo della Lavagnese, reduce da tre vittorie di fila. Fossanesi alla caccia di un risultato positivo per rilanciarsi nella lotta salvezza, particolarmente complicata dopo il ko di domenica scorsa con il Saluzzo che, ormai certo della salvezza, riceve il Vado.

Fischio d'inizio alle ore 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Ligorna: Davide Cerea di Bergamo

Derthona-Asti: Luca Budriesi di Bologna

Cairese-Vogherese: Marco Schmid di Rovereto

Chieri-Varese: Riccardo Borghi di Modena

Chisola-Sanremese: Piernicola Giorgino di Milano

Gozzano-Imperia: Emanuele Rotondo di Frattamaggiore

Lavagnese-Fossano: Paolo Zantedeschi di Verona

NovaRomentin-Borgaro: Giuseppe Gargano di Bologna

Vado-Saluzzo: Antonio Bissolo di Legnano

Riposa: Oltrepò

CLASSIFICA: Bra 69, NovaRomentin 61, Vado 58, Ligorna 57, Varese 56, Gozzano 52, Lavagnese 51, Chisola 47, Saluzzo 45, Derthona 39, Asti 38, Sanremese 35, Imperia 34, Vogherese, Oltrepò 33, Cairese 30, Fossano 26, Chieri 23, Borgaro 22. Ritirata: Albenga