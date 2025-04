Parte da Cossano la 13ª edizione della Gran Fondo Pedalanghe

La 13° edizione della Gran Fondo Pedalanghe MTB (seconda tappa del Circuito Marathon Bike CupSpecialized), si avvicina rapidamente ed è un evento imperdibile per gli appassionati di mountain bike.

Si svolgerà il 13 aprile 2025, partendo da Cossano Belbo, in provincia di Cuneo, attraversando i suggestivi territori dei Comuni di Rocchetta Belbo, Castino, Trezzo Tinella e Mango, tutti immersi nel meraviglioso paesaggio collinare delle Langhe, patrimonio dell'UNESCO per il paesaggio vitivinicolo.

I partecipanti avranno l'opportunità di competere su un tracciato emozionante ed adrenalitico, che offre single track tecnici e spettacolari all’interno del bike park alta langa, oltre a sentieri carrarecce e strade bianche. Due le distanze disponibili: un percorso di 42 km con 1650 D+ e uno di 23 km con 750 D+. La partenza è fissata per le ore 10:00 e lungo il percorso saranno presenti tre punti di ristoro per ricaricarsi.

Al termine della gara, tutti i partecipanti potranno gustare un fantastico pranzo e ricevere un pacco gara ricco di prodotti locali.

Il percorso di gara è già percorribile e quasi completamente pulito, con la possibilità di scaricarlo dal sito ufficiale. Eventuali piccole variazioni potrebbero essere apportate in base alle condizioni del terreno, e la tracciatura finale sarà effettuata nell'ultima settimana, poiché alcuni tratti si trovano su terreni privati.

In concomitanza con la Gran Fondo, ci sarà anche una E-Bike e Gravel Adventure non competitiva di 23 km, con partenza alle 10:30, dedicata a chi ama la pedalata assistita. Anche per questa categoria sono previsti pacchi partecipazione e un pasta party.

Le iscrizioni online sono aperte su ENDU fino a venerdì 11 aprile, mentre sarà possibile iscriversi in loco sabato dalle ore 15:00 alle 19:00 e domenica fino alle ore 9:30.