Accordature d’anima: i Musei Civici di Cuneo propongono visite guidate gratuite e inclusive

I Musei Civici di Cuneo sono risultati vincitori del bando “Vivo Meglio” della Fondazione CRT, presentando un progetto intitolato “I Musei Civici di Cuneo oltre i 5 sensi”. L’obiettivo è di favorire l’esperienza museale per persone con disabilità dello spettro autistico e con fragilità di varia natura.

All’interno di questo progetto sono previste due visite guidate gratuite, per un numero massimo di 20 partecipanti, che si terranno nei pomeriggi di martedì 15 aprile e di martedì 13 maggio. Il programma degli eventi, ribattezzati "Accordature d'anima" sarà il seguente:

- ore 16, Museo Civico, accordatura d’anima – Breve introduzione musicale a cura dell’associazione Amici per la musica (15 minuti), a seguire “Assaggio di museo”, visita guidata di mezz’ora a una selezione delle raccolte museali;

- spostamento in Casa Galimberti;

- ore 17.15 Casa Galimberti, accordatura d’anima – Breve introduzione musicale a cura dell’associazione Amici per la musica (15 minuti), a seguire “Assaggio di museo”, visita guidata di mezz’ora a una selezione delle raccolte museali (termine iniziativa intorno alle 18-18.15).

"Accordature d'anima" rappresenta un’esperienza sensoriale unica: un avvicinamento fisico e coinvolgente alla musica e l’opportunità di visitare i musei civici in modo accessibile e inclusivo. La tecnologia diventa lo strumento attraverso cui è possibile andare oltre le difficoltà tecniche e, con semplici gesti, interagire e modellare il suono: tramite la mediazione di oggetti interattivi provvisti di sensori, il pubblico potrà ‘suonare’ con la violoncellista. Si crea così un'unione tra il pubblico e la musica, si abbattono le barriere culturali e si offre un'opportunità di socializzazione e condivisione, suscitando un'esperienza collettiva profonda.

L’evento è gratuito e aperto a tutte le persone interessate. La prenotazione, obbligatoria fino a esaurimento posti, deve essere effettuata inviando una mail a: museo@comune.cuneo.it.

“L’attività dei musei cuneesi ha condotto nel tempo alla sperimentazione di nuove forme di fruizione dei contenuti, concretizzando bisogni specifici che spingono ad insistere sulla promozione di una Cultura della Cura delle persone, che vede le sedi culturali come luoghi generatori e facilitatori di esperienze di Benessere. All’esigenza delle persone di sentire “vicini” i musei anche dal punto di vista emozionale ed esperienziale, attraverso una comunicazione chiara e non elitaria, intendiamo rispondere anche con un’occasione come questa, aperta a tutte le persone interessate”, commenta l’assessora alla Cultura, Cristina Clerico.

Si ricorda che i Musei Civici di Cuneo sono centro di educazione informale almeno dal 2000, da quando è istituzionalizzato il servizio di didattica alle scuole e sono proposte esperienze di educazione e formazione, per gruppi scolastici, per persone con disabilità, per persone fragili, per adulti, ma anche per bambini e famiglie in visita, in occasione di ricorrenze e festività. Entrambi i musei dispongono inoltre di uno spazio didattico attrezzato in cui è possibile svolgere attività di ascolto di musica, di modellazione, scultura, pittura e disegno.

Attraverso la partecipazione ai percorsi formativi della Fondazione Paideia onlus e dell’Istituto dei sordi di Torino, gli operatori museali hanno inoltre sviluppato una riflessione su come sostenere le persone con disabilità e con fragilità durante l’esperienza di visita nei musei, proponendo racconti animati e fornendo strumenti per fare esperienze interattive, alternative al digitale, psicologicamente appaganti e compensative della condizioni di esistenza non sempre soddisfacenti, con il fine ultimo di riprendere piena consapevolezza delle proprie abilità, intellettive, relazionali, ma anche manuali.

I Musei Civici di Cuneo sono presenti, con le rispettive pagine, anche su Facebook e Instagram.