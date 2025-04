Con Volgo Italia gli scatti dal Bel Paese del fotografo fossanese Federico Fulcheri

Da questo weekend prende via un progetto fotografico in collaborazione con Volgo Italia, realtà nota sulla piattaforma social Instagram per promuovere le immagini dell'Italia. Vedrà impegnato il fotografo fossanese Federico Fulcheri che immortalerà alcune tra le principali (e non solo) città italiane al fine di far conoscere divulgando le immagini sui social il nostro Paese a più persone e nazioni possibili. Per quanto riguarda il Piemonte sarà partecipe anche il Consorzio Turistico Terre Reali del Piemonte.

La caratteristica di questo progetto è che tutte le fotografie saranno scattate e post prodotte utilizzando esclusivamente lo smartphone. Da qui il nome #smartItalia. Il telefono è infatti lo strumento fotografico più utilizzato quotidianamente e lo scopo è quello di dimostrare che anche con un cellulare si possono ottenere risultati sorprendenti, nonostante la macchina fotografica rimanga lo strumento professionale per eccellenza.

Nato a Fossano il 5 luglio 1973, Federico Fulcheri sin da bambino è appassionato di fotografia. Totalmente autodidatta, segue l'evolversi dell'arte fotografica nel tempo fino ai giorni nostri dove grazie all'ausilio della tecnologia e non da meno della sua fantasia si "diverte" a rendere le sue immagini una fusione tra pittura e fotografia. Nel suo stile i colori la fanno da padrone, anche se ha sempre uno spazio riservato all'intramontabile bianco e nero.