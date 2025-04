A Fossano le “Giornate della Zootecnia Piemontese”, confermate anche nel 2026: nascerà il Distretto della Carne Bovina? [FOTO E VIDEO]

Taglio del nastro questa mattina, sabato 5 aprile, per le Giornate Zootecniche Fossanesi, che racchiudono la 21ª Mostra Provinciale Bovini di Razza Piemontese, la 54ª Mostra Provinciale Bovini di Razza Frisona, la 2ª Mostra Provinciale Bovini di Razza Pezzata Rossa e la storica 96ª Fiera del Vitello Grasso, programmata per mercoledì 9 aprile.

Presenti all’inaugurazione il sindaco della città Dario Tallone, l’assessore all’agricoltura Giacomo Pellegrino, la vicesindaca Donatella Rattalino, l’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, il vicepresidente CRF e presidente Ascom Fossano Mauro Giaccardi, il presidente di ARAP (Associazione Regionale Allevatori Piemonte) Elia Dalmasso, il presidente di Anaborapi Andrea Rabino e alcune autorità delle Forze dell’ordine, il comandante della Polizia Locale di Fossano Giacomo Cuniberti, il comandante di Compagnia CC, Tenente Alessandro Cantarella, il comandante della Stazione CC di Fossano, luogotenente Pietro Canu.

A partire dal primo mattino si sono aperte le valutazioni morfologiche dei bovini di razza Piemontese, con particolare attenzione ai torelli e alle manze. Nel pomeriggio spazio alla razza Pezzata Rossa Italiana e, a seguire, alla valutazione delle vacche di razza Piemontese. Questa prima giornata si concluderà con una cena su prenotazione.

Domani, domenica 6 aprile sarà il turno della razza Frisona Italiana, con valutazioni e finali di manze, giovenche e vacche.

Seguiranno le finali delle vacche di razza Piemontese e la valutazione dei tori. Alle 12 avranno luogo le premiazioni ufficiali, seguite dal pranzo su prenotazione, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla sfilata e alla presentazione dei campioni di razza.

Infine mercoledì 9 aprile, la manifestazione culminerà con la 96ª Fiera del Vitello Grasso, evento di grande prestigio per il settore. Programma assai fitto, con alle ore 7 l’introduzione degli animali e l’inizio dell’esposizione, tra le 8.30 e le 10.30, valutazione dei capi da parte di una Commissione Tecnica e la premiazione ufficiale alle ore 11. L’evento si concluderà con un pranzo conviviale.

Come hanno sottolineato nei vari interventi le autorità, la mostra è un’occasione per valorizzare il settore zootecnico e un’opportunità unica per mettere in risalto il lavoro degli allevatori e la qualità delle razze allevate sul nostro territorio.

È altresì l’opportunità di avvicinare il pubblico al mondo degli allevatori di bovini (moltissimi i bambini affascinati dagli animali) e di mostrare la passione e la cura con cui viene svolto il lavoro a contatto con gli animali.

ARAP e Anaborapi rappresentano inoltre delle strutture fondamentali per un settore che negli anni ha affrontato molti cambiamenti e la loro autorevolezza e competenza è confermata dai risultati ottenuti nei miglioramenti delle razze bovine, del benessere animale e del perfezionamento complessivo del comparto zootecnico cuneese e piemontese.

Una notizia importante, data in anteprima dal sindaco Dario Tallone, è la conferma che anche nel 2026 la manifestazione sarà ospitata nella Città degli Acaja, per il terzo anno di fila.

Inoltre l'ipotesi del Distretto della Carne Bovina sta prendendo forma e non è escluso che sia proprio Fossano a raggruppare il nucleo necessario alla formazione del primo distretto alimentare di questo tipo in Italia.

In un prossimo articolo i risultati dei concorsi ancora in fase di svolgimento.