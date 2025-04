A Pian Munè una maxi simulazione di soccorso dopo valanga con FederMontagna

Domani, domenica 6 aprile, dalle ore 10 alle 13, a Pian Munè di Paesana (Cuneo), si terrà una grande esercitazione organizzata da FederMontagna, l’ente nazionale per la sicurezza e il soccorso nei comprensori montani, nato lo scorso 23 novembre 2024 per garantire interventi tempestivi e specializzati in caso di incidenti sulle piste da sci.

FederMontagna, che riunisce le forze operative di Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Molise, promuove con questa iniziativa una giornata dedicata alla formazione, alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla sicurezza in montagna, rivolta sia agli addetti ai lavori che al pubblico.

Lo scenario prevede una simulazione di valanga con il coinvolgimento di numerosi operatori, soccorritori, medici e unità cinofile.

L’avvio delle operazioni è previsto nei pressi dell’ex impianto baby, a poche decine di metri dal rifugio a valle, per poi risalire fino alla Testa della Sendua, uno dei punti panoramici più suggestivi del comprensorio, con la finta valanga diretta verso la zona del tapis roulant.

L’intera esercitazione, realizzata in stretta collaborazione con i gestori della stazione sciistica di Paesana, sarà perfettamente visibile dalla terrazza del rifugio situato alla sommità della seggiovia.

Come spiega Gigi Scagliola di FederMontagna: “Oltre agli operatori, saranno presenti anche le unità cinofile, con cinque o sei cani specializzati. Due di loro lavoreranno sulla valanga per cercare persone travolte

Durante l’esercitazione, sarà presente anche una Commissione medica, con due squadre di medici rianimatori impegnati in operazioni avanzate di primo soccorso.

Saranno simulati interventi reali con manichini a peso reale, dotati di caratteristiche che permettono l’intubazione e la rianimazione meccanica, proprio come accadrebbe in un evento autentico.

Verranno inoltre impiegati figuranti nascosti sotto la neve, dotati di dispositivi elettronici come l’ARVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) e il RECCO, strumenti fondamentali per la localizzazione dei dispersi, che – ricorda Scagliola– devono essere sempre indossati e non semplicemente portati nello zaino.

L’obiettivo dell’evento è accrescere la consapevolezza del pericolo e promuovere una vera e propria cultura del rischio, fondamentale per chi frequenta l’ambiente montano in inverno".

L’esercitazione è organizzata con il supporto di AINEVA (Associazione Interregionale di Coordinamento per la Neve e le Valanghe) per la parte teorico-pratica.

Aperta gratuitamente al pubblico.

L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse da FederMontagna per una frequentazione responsabile e sicura della montagna, con particolare attenzione alle nuove generazioni, agli sciatori e agli operatori del settore.