Il pilota Giancarlo Fisichella protagonista della masterclass per accompagnatori cicloturistici promossa dall’Ente Turismo LMR [VIDEO]

Una pedalata tra le colline patrimonio Unesco, accanto a uno dei nomi più noti dell’automobilismo italiano: concluderà la masterclass per accompagnatori cicloturistici promossa dall’Ente Turismo LMR, che in questi giorni ha visto la partecipazione straordinaria di Giancarlo Fisichella.

Un cambio di prospettiva, quello del pilota romano, che non rinnega la velocità ma la affianca a un'altra forma di esplorazione: quella che passa dal silenzio delle ruote sulla ghiaia, dall’aria che profuma di terra e di vino, dalle gambe che spingono sui pedali.



"La mia passione per la bici è nata quando correvo in Formula 1 - racconta Fisichella - la usavo per allenarmi, certo, ma anche per liberare la testa. Oggi, la bici è diventata il mio modo di viaggiare, di scoprire davvero i luoghi, con lentezza e profondità".

Ospite dell’ultima tappa del corso formativo gratuito tenuto ad Alba nel mese di marzo, Fisichella ha condiviso il percorso con i partecipanti dell’Academy Pendenze Pericolose, guidata dall’esperto ACSI Emiliano Cantagallo.



L’obiettivo: formare figure professionali capaci di raccontare il territorio, promuoverne l’anima attraverso il cicloturismo e contribuire alla visione del Club di Prodotto Outdoor/Bike promosso dall’ATL.



"In sella alla mia Orbea Terra Gravel - ha aggiunto - ho la fortuna di pedalare in uno dei paesaggi più belli al mondo, gustarne i sapori autentici, lasciarmi attraversare dalla sua bellezza. È un territorio che sembra fatto apposta per essere vissuto così: con il ritmo giusto, quello della bici".



E domani, domenica 6 aprile, sarà proprio da piazza Risorgimento ad Alba, alle ore 9, che Fisichella ripartirà in sella, per un'immersione nel paesaggio delle colline. «Spero davvero di poter tornare a pedalare qui, nella stessa modalità… Gravel, per continuare a sognare in questo paesaggio splendido».