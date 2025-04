Incendio a Mondovì con densa colonna di fumo visibile da diverse zone della Città: Vigili del Fuoco al lavoro [FOTO e VIDEO]

Vigili del Fuoco in azione, a Mondovì, per spegnere un incendio divampato nella zona tra piazza Ellero e via Rosa Govone, nei pressi dell'edificio che ospita la banca Intesa San Paolo.

Dalle prime informazioni pare che sia andato a fuoco il sottotetto di una struttura abitativa di due piani.

Le prime immagini dell'incendio (Guarda I VIDEO)

L'incendio ha causato una colonna di fumo molto alta che ha destato curiosità e preoccupazione, poiché era ben visibile da diverse zone della Città.

Al lavoro per domare le fiamme le squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo, cui si è aggiunta l'autoscala proveniente dal Comando di Cuneo. Presenti sul posto anche il sindaco Luca Robaldo, il vicesindaco Gabriele Campora, gli assessori Alberto Rabbia, Francesca Bertazzoli e Francesca Botto, oltre agli agenti della Polizia Locale per la gestione del traffico e della viabilità, particolarmente intensi questa mattina, giornata di mercato a Breo e ai volontari della Protezione Civile.

Non risultano, almeno per il momento, feriti o ustionati.