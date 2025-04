Si stacca una valanga in Valle Gesso: soccorsa una donna cuneese [VIDEO]

Non ci sono state fortunatamente gravi conseguenze per una giovane coppia di sci alpinisti cuneesi che, nella mattinata di oggi, sabato 5 aprile, si trovava sulle nevi sopra il rifugio Valasco, in Valle Gesso.

I tecnici del Soccorso Alpino della squadra di Cuneo e i militari del SAGF del Comando Provinciale di Cuneo sono stati allertati per il supporto all'elisoccorso del servizio regionale decollato da Levaldigi, per recuperare i due scialpinisti rimasti coinvolti da un evento valanghivo nella zona dei Laghi di Valle Scura.

L'allarme è stato lanciato dagli stessi sciatori che hanno chiesto subito aiuto al numero unico di emergenza intorno alle ore 12. Per motivi tecnici legati alla copertura telefonica la chiamata è stata dirottata alla centrale di soccorso in territorio francese che ha provveduto subito a allertare il NUE in Italia.

Successivamente però non è stato più possibile contattare telefonicamente i due malcapitati che, nonostante questo, grazie alla precisione della localizzazione fornita durante la richiesta di soccorso sono stati facilmente individuati dall'elicottero del servizio di elisoccorso regionale Azienda Zero che ha provveduto al soccorso e all'evacuazione.

Il bilancio è di una donna contusa con abrasioni in quanto coinvolta direttamente dalla valanga che l'ha parzialmente sepolta facendole perdere l'attrezzatura e di un uomo illeso.

Gli escursionisti sono stati elitrasportati all' ospedale per gli accertamenti del caso con la presenza del personale sanitario della Misericordia di Cuneo.

I tecnici del soccorso alpino presenti al Rifugio Valasco sono rimasti operativi per tutta la durata dell 'Intervento per l'eventuale supporto all'equipe dell'elisoccorso, che nel periodo invernale ricordiamo a bordo oltre ad avere l'equipe medica e il tecnico del Soccorso Alpino ha anche l Unità Cinofila composta da un Tecnico del Soccorso Alpino o da un militare della Guardia di Finanza con il proprio cane specializzati nella ricerca in valanga.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 14.