Non ti sei stancato/a di camminare solo/a?

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Annunci per lei

Lui, single, 37 anni

37enne, single, veterinario, ama viaggiare, leggere, cerca una ragazza semplice, con i piedi per terra, (di quelle oramai ce ne sono poche), che abbia voglia di impegnarsi davvero.... Chiama al 3403848047!

Lui, single, 45 anni

45 anni, medico dentista, divorziato senza figli, ma con un bellissimo cane che lo accompagna fedelmente, è una persona passionale e romantica, capace di vivere ogni emozione intensamente. Ogni suo abbraccio è carico di sentimento, e non ha paura di dire "ti amo" quando il cuore lo sente, altruista, equilibrato, e non sopporta la volgarità né la menzogna, sta cercando la sua anima gemella… Chiama al 3403848047!

Lui, single, 55 anni

55 anni, con due bellissimi occhi azzurri e capelli rasati, alto, con un aspetto deciso ma gentile. Imprenditore industriale, la sua vita è fatta di passione per la musica, il ballo, la lettura e il cinema, buon cuore, socievole, e crede che l'amore vero sia il dono più bello che la vita possa offrire. Sta cercando una signora con sani principi morali, che creda nei valori autentici e che desideri costruire insieme un amore sincero e profondo…Chiama al 3403848047!

Lui, single, 65 anni

65 anni, elegante e distinto, con occhi verdi affascinanti e un aspetto che non passa inosservato, ingegnere, ha una grande passione per i viaggi. Purtroppo, la vita gli ha tolto la compagna, e non ha avuto figli. Vive da solo e non è felice. Cerca una donna affettuosa, semplice, con cui condividere il suo tempo, coccolarla e darle tutto l'amore che ha dentro. Se anche tu cerchi una relazione sincera e appagante, è pronto a conoscerti… Chiama al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 30 anni

30 anni, fisico sinuoso e femminile. Ama la vita semplice e la serenità. Lavora come operaia e le piacerebbe incontrare un uomo italiano, che abbia voglia di costruire una famiglia insieme. Cerca un uomo onesto, lavoratore, serio, l’età non è importante, ma è fondamentale che tu sia una persona sincera e motivata a crescere insieme… chiama al 340 3848047!

Lei, single, 42 anni

42 anni, portati meravigliosamente, con un carattere dolcissimo e una buona cultura. Lavora con passione in un'azienda vitivinicola, ma ciò che ama davvero è camminare in montagna e immergersi nella bellezza della natura. Ha modi gentili e il suo sorriso radioso sono il suo biglietto da visita, infondendo fiducia e serenità in chi le è accanto. Cerca un uomo sereno, positivo, anche più maturo, con cui condividere il resto della vita...Chiama al 340 3848047!

Lei, single, 53 anni

53 anni, piemontese, frutticoltrice di professione, apprezza le piccole cose della vita. Vive da sola nella sua casa, le piace cucinare, ed è alla ricerca di un uomo di buon animo e con un buon carattere, non importa se più grande, ciò che conta è la sincerità e il desiderio di costruire insieme qualcosa di speciale. Se anche tu cerchi l'amore autentico, sarà felice di conoscerti... Chiama direttamente al 340 3848047!

Lei, single, 64 anni

Signora 64enne, vedova, con il cuore ancora pieno di sogni e desideri, si considera una donna giovanile e curata, con una personalità semplice e gioiosa. E' casalinga, automunita e, dopo aver cresciuto i suoi figli, ora ormai grandi, è pronta a dedicarsi a un bravo signore, degno di stima, la solitudine è davvero una brutta bestia, e crede che tutti meritino compagnia e amore, indipendentemente dall’età per il resto della vita, non importa se più maturo, ma che le stia vicino che la rispetti e che le voglia bene... Chiama al 340 3848047!

